Сквер в Хостинском районе Сочи стал особо охраняемой территорией

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Сочи 8 апреля заявили, что сквер на улице Октября в Хостинском районе обрел статус особо охраняемой природной территории местного значения

В мэрии Сочи рассказали, что в городе появилась новая особо охраняемая природная территория. Это сквер на улице Октябрьской. По словам чиновников, там растут редкие виды деревьев и кустарников. Охранный статус определяет разрешенные и запрещенные виды деятельности на территории.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи появились две особо охраняемые природные территории. Особый статус получил сквер у мэрии города (там растут декоративные виды деревьев и кустарников) и променад вдоль реки Сочи на улице Конституции (там растут платаны, пихты, сосны, магнолии, пальмы и олеандр).

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На этих территориях запрещается деятельность (строительство или рубка деревьев), которая изменит исторически сложившейся природный ландшафт, а также местную флору и фауну.

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Сквер в Хостинском районе Сочи стал особо охраняемой территорией
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