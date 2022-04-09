Сквер в Хостинском районе Сочи стал особо охраняемой территорией

В мэрии Сочи рассказали, что в городе появилась новая особо охраняемая природная территория. Это сквер на улице Октябрьской. По словам чиновников, там растут редкие виды деревьев и кустарников. Охранный статус определяет разрешенные и запрещенные виды деятельности на территории.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи появились две особо охраняемые природные территории. Особый статус получил сквер у мэрии города (там растут декоративные виды деревьев и кустарников) и променад вдоль реки Сочи на улице Конституции (там растут платаны, пихты, сосны, магнолии, пальмы и олеандр).