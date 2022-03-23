В Краснодарском театре драмы состоится премьера спектакля «Человечный человек»

Создан по пьесе финской писательницы Сиркку Пелтола. Режиссером выступил Ярослав Рахманин. Также в постановочную группу вошли Мария Панютина, Вячеслав Тимчук, Павел Беляков и Татьяна Проходцева. Роли исполнят: Георгий Хадышьян, Михаил Дубовский, Елизавета Велиган, Владимир Подоляк, Виталий Борисов, Екатерина Бушина, Анастасия Поддубная, Анна Еркова и Ольга Вавилова.

Пьеса посвящена мирной старости и правам пожилого человека. Главный герой — мужчина Кари Куккиа. Далекий от современного мира, он в один момент лишается престижной работы, высокого социального статуса, квартиры и семейного благополучия. Однако, когда родные понимают, что их близкий человек находится на пороге смерти, это поселяет в них чувство невозвратной потери.

Начало премьерных показов спектакля «Человечный человек» в 18:30. Возрастное ограничение — 16+. Билеты поступили в продажу.

Как писали Юга.ру, в краснодарских кинотеатрах «Монитор» и «Формула кино OZ» с 24 марта будут показывать фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2».

Также в городе работает выставка репродукций работ Рембрандта ван Рейна и Яна Вермеера. Можно увидеть более 70 работ известных на весь мир мастеров, созданных в техники жикле, которая позволяет полностью воссоздать бессмертные шедевры на натуральном холсте.