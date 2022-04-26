На Кубани снова пройдут небольшие дожди

Синоптики обещают 26 апреля на Кубани кратковременные дожди и 26 °С

По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре 26 апреля 18 °С. Днем воздух прогреется до 27 °С, будет солнечно и порывы ветра до 3 м/с. УФ-индекс равен 7.

УФ-индекс оценивают по шкале от 1 до 12: чем выше индекс, тем больше вред для кожи и глаз. При УФ-индексе, равном или превышающем 3, нужно пользоваться защитными средствами от солнца.

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В краснодарском гидрометцентре обещают по краю переменную облачность и местами кратковременные дожди. Будет северо-западный ветер 5-10 м/с, в некоторых районах порывы достигнут 12-14 м/с. Столбики термометров покажут днем 21-26 °С.