В Гидрометцентре предупредили об опасном уровне ультрафиолетового излучения на юге России

В Краснодарском крае, Крыму и населенных пунктах Кавказа фиксируют высокий индекс ультрафиолетового излучения

11 апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в горах Краснодарского и Ставропольского краев наблюдается индекс ультрафиолетового излучения до 5-6.

Уровень излучения зависит от толщины воздуха, через который проходят солнечные лучи. Он выше в полуденные часы и ниже утром и вечером, минимален во время сразу после восхода и непосредственно перед закатом. Индекс от 1-2 — это безопасный уровень излучения, 8 и более — представляет большую опасность. Максимальная планка шкалы оценки индекса — 12.

Это значит, что в это время стоит надевать головной убор и защищать от света глаза, а также использовать солнцезащитный крем.

«В Сочи, Крыму, Краснодарском крае индекс 3-4 единицы, а так как солнечная энергия сейчас активна, то в обеденные часы нужно быть осторожным», — сказал Вильфанд.

Он также уточнил, что с 12 апреля индекс излучения понизится из-за похолодания, сообщает ТАСС.