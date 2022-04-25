На участке железной дороги от Туапсе к Сочи появилась сеть 4G от МТС

МТС обеспечила связью и интернетом пассажиров поездов и электричек на участках со сложным горным рельефом от Туапсе до Сочи

Оператор установил новые объекты связи в районах десяти поселков вдоль железнодорожных путей. Скорость передачи данных на участке от Туапсе до Сочи в среднем выросла на треть.

Качество связи и скорость интернета значительно возросли вбилизи станций Магри, Вишневка, Макопсе, Совет-Квадже, Волконка и Чемитоквадже. В этих населенных пунктах — трудный рельеф для прохождения радиосигнала, поэтому в каждом случае применили индивидуальное техническое решение. Также связь улучшилась на ж/д участках в Дедеркое, Якорной щели, Дзеберкое и Вардане.

«Железнодорожное направление от Краснодара до Сочи традиционно имеет высокую всесезонную нагруженность, но конечно, в летний сезон пассажиропоток возрастает в разы. Вопрос обеспечения связью и интернетом абонентов на таких территориях — всегда заведомо более сложный и трудоемкий. Физические препятствия для сигнала представляют горные участки, лесистая местность, сами конструкции поездов и материалы, из которых они сделаны. Тем не менее, мы всегда ищем пути решения таких технических вопросов, чтобы пассажиры имели доступ к нашим услугам повсеместно», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.