На участке железной дороги от Туапсе к Сочи появилась сеть 4G от МТС

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

МТС обеспечила связью и интернетом пассажиров поездов и электричек на участках со сложным горным рельефом от Туапсе до Сочи

Тест:

Оператор установил новые объекты связи в районах десяти поселков вдоль железнодорожных путей. Скорость передачи данных на участке от Туапсе до Сочи в среднем выросла на треть.

Качество связи и скорость интернета значительно возросли вбилизи станций Магри, Вишневка, Макопсе, Совет-Квадже, Волконка и Чемитоквадже. В этих населенных пунктах — трудный рельеф для прохождения радиосигнала, поэтому в каждом случае применили индивидуальное техническое решение. Также связь улучшилась на ж/д участках в Дедеркое, Якорной щели, Дзеберкое и Вардане.

Читайте также:

«Железнодорожное направление от Краснодара до Сочи традиционно имеет высокую всесезонную нагруженность, но конечно, в летний сезон пассажиропоток возрастает в разы. Вопрос обеспечения связью и интернетом абонентов на таких территориях — всегда заведомо более сложный и трудоемкий. Физические препятствия для сигнала представляют горные участки, лесистая местность, сами конструкции поездов и материалы, из которых они сделаны.  Тем не менее, мы всегда ищем пути решения таких технических вопросов, чтобы пассажиры имели доступ к нашим услугам повсеместно», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Ранее Юга.ру рассказывали, что МТС увеличила скорость мобильного интернета в поселках Краснодарского края, обеспечила 4G все населенные пункты Адыгеи и малонаселенный хутор Кубани.

Железная дорога Интернет Мобильная связь МТС Поезда Связь Сочи Туапсинский район

Новости

Во всех школах Краснодара будут поднимать флаг в начале недели
В Краснодаре закрыт проезд по участку Адыгейской Набережной
Летом на Кубани откроют 11 новых морских пляжей
В Краснодаре участок улицы Чкалова станет двусторонним
Последняя неделя апреля на Кубани начнется с солнечной и теплой погоды
Квартиры в Краснодаре подорожали на 56%

Лента новостей

Церковные свечи рядом с «Библией секса»
22 апреля, 10:41
Церковные свечи рядом с «Библией секса»
Что можно купить на блошином рынке в Краснодаре
Льготная ипотека 2022
22 апреля, 11:05
Льготная ипотека 2022
Разбираемся, как новые условия повлияют на рынок недвижимости Краснодарского края и страны
Последняя неделя апреля на Кубани начнется с солнечной и теплой погоды
Сегодня, 08:32
Последняя неделя апреля на Кубани начнется с солнечной и теплой погоды

Реклама на сайте