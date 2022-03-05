Летает или падает? Узнайте, какая скорость домашнего интернета нужна именно вам

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Standret, freepik.com
    © Фото Standret, freepik.com

Какая скорость интернета нужна, чтобы ничего не «висло» и не «тормозило»? А чтобы работать из дома, скроллить ленты соцсетей и новостных сайтов, смотреть видео, играть онлайн? Хватит 100 Мбит/сек, или лучше подключить 500 Мбит/сек, чтобы все «летало»?

Пройдите тест, чтобы определиться с выбором.

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Какая скорость домашнего интернета нужна именно вам?

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