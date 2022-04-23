С 6 на 7 мая Краснодар на 16 часов полностью отключат от водоснабжения

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

Вечером 6 мая во всем Краснодаре на 16 часов полностью отключат водоснабжение — это связано с укладкой нового водопровода

В Краснодаре почти полностью отключат водоснабжение с 22:00 6 мая до 14:00 7 мая — об этом сообщает 93.ru со ссылкой на пресс-службу ООО «Краснодар Водоканал». Ограничение не затронет лишь три больницы (ККБ №1 на улице 1 Мая, БСМП на 40-летия Победы, онкодиспансер №1 на Димитрова), а также поселки Водники, Дивный и Индустриальный.

«Краснодар Водоканал» рекомендует жителям города заблаговременно запастись водой к 6 мая.

Отключение будет связано с работами по укладке нового трубопровода на пересечении улиц Калинина и Трубилина (которая до 2015 года называлась 2-й Линией). Напомним, что ремонтные работы на Трубилина начались без малого год назад.

А вчера в крае произошла крупнейшая за долгое время авария на сетях водоснабжения — полностью обрушилась плотина на Федоровском гидроузле.

Водоснабжение ЖКХ Краснодар

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