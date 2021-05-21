В Краснодаре по улице им. Академика Трубилина ограничат движение и изменят маршрут общественного транспорта

В Краснодаре с ночи 21 на 22 мая временно ограничат движение по улице им. Академика Трубилина

В Краснодаре из-за ремонта с ночи 21 на 22 мая временно ограничат движение на двух участках улицы им. Академика Трубилина. Проехать по ним будет нельзя до завершения ремонта, сообщили в пресс-службе мэрии 20 мая.

Для проезда полностью закроют квартал от от улицы Калинина до Головатого. Также на участке от улицы Алма-Атинской в направлении по Калинина ограничат движение по одной стороне дороги.

В департаменте транспорта и народного хозяйства Краснодара рассказали, что ограничения могут действовать до конца июня, пока не завершатся работы на коллекторе. Также будут небольшие изменения движения автобусов и маршруток большой вместимости.