В Краснодаре по улице им. Академика Трубилина ограничат движение и изменят маршрут общественного транспорта
В Краснодаре с ночи 21 на 22 мая временно ограничат движение по улице им. Академика Трубилина
В Краснодаре из-за ремонта с ночи 21 на 22 мая временно ограничат движение на двух участках улицы им. Академика Трубилина. Проехать по ним будет нельзя до завершения ремонта, сообщили в пресс-службе мэрии 20 мая.
Для проезда полностью закроют квартал от от улицы Калинина до Головатого. Также на участке от улицы Алма-Атинской в направлении по Калинина ограничат движение по одной стороне дороги.
В департаменте транспорта и народного хозяйства Краснодара рассказали, что ограничения могут действовать до конца июня, пока не завершатся работы на коллекторе. Также будут небольшие изменения движения автобусов и маршруток большой вместимости.
Для объезда организуют одностороннее движение на следующих участках:
- по ул. им. Головатого от ул. им. Академика Трубилина до ул. 1 -я Линия;
- по ул. 1 -я Линия от ул. им. Головатого до ул. им. Калинина;
- по ул. им. Калинина от ул. 1 -я Линия до ул. им. Академика Трубилина;
- по ул. Алма-Атинской от ул. им. Академика Трубилина до ул. Смоленской;
- по ул. им. Урицкого от ул. Алма-Атинской до ул. им. Калинина.
Семь автобусов, двигаясь в направлении ЮМР, пойдут по ул. им. Академика Трубилина, затем по улицам им. Володи Головатого, 1-я Линия, им. Калинина, им. Академика Трубилина, Алма-Атинской и далее по маршрутам. В обратном направлении — по ул. Алма-Атинской, затем по улицам им. Урицкого, Северной и далее по маршрутам. Это будут следующие маршруты:
- № 11 «Юбилейный микрорайон — микрорайон «Губернский»;
- № 28 «Юбилейный микрорайон — ул. им. Валерия Гассия»;
- № 32 «Юбилейный микрорайон — ул. 3-я Трудовая»;
- № 38 «Юбилейный микрорайон — ул. Средняя»;
- № 42 «Юбилейный микрорайон — ул. Ратной Славы»;
- № 75 «Юбилейный микрорайон — Мегацентр «Красная площадь»;
- № 90 «Комсомольский микрорайон — Юбилейный микрорайон».
Автобус № 77 «Юбилейный микрорайон — торгово-развлекательный центр «OZ Mall» в направлении ЮМР пойдёт по ул. им. Калинина, затем по улицам им. Академика Трубилина, Алма-Атинской и далее по маршруту. В обратном направлении — по ул. Алма-Атинской, затем по улицам им. Урицкого, им. Калинина и далее по маршруту.
Автобусы № 8 «Автовокзал «Южный» — посёлок 1-го отделения учхоза «Кубань» и № 710 «г. Краснодар АП (ЖК Немецкая деревня) — аул Новая Адыгея (ТЦ Мега)» будут курсировать в направлении центральной части города пойдут по ул. им. Академика Трубилина, затем по улицам им. Головатого, 1-я Линия, им. Калинина и далее по маршрутам. В обратном направлении — по ул. им. Калинина, затем по улицам им. Урицкого, Северной, им. Академика Трубилина и далее по маршрутам.
На время работ временную остановку оборудуют на ул. им. Калинина в районе перекрестка с ул. им. Урицкого.