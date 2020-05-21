В Сочи решили создать бренд местного чая

Краснодарский край

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В Сочи планируют создать единый бренд местного чая, который является самым северным в мире

Специалисты прорабатывают вопрос создания единого бренда сочинского чая, а также определяют новые точки сбыта продукции. В числе последних — продажа чая на экскурсионных объектах для туристов. Сейчас большинство чайных предприятий реализую готовую продукцию через посредников, что значительно повышает стоимость товара, отметили в пресс-службе мэрии Сочи.

Всего на курорте работают семь предприятий по сбору и переработке чайного листа. Более 420 га плантаций не подлежат реконструкции, в дальнейшем планируется их перезакладка: там посадят чайные кусты других сортов.

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В музее Сочи порталу Юга.ру рассказали, что первый чай появился на курорте в начале ХХ века. Кусты посадил Иуда Кошман в селе Солохаул. В 1906 году он собрал первый урожай. Сейчас на балансе предприятия «Солохаульский чай» находится около 100 участков общей площадью 126 га. С 2017 года многие листосборные земли реконструировали, еще около 9 га находятся в стадии восстановления.

Как писали Юга.ру, в январе 2019 года кубанские производители подписали соглашение, регламентирующее процентное соотношение листа в купажной смеси чая «Краснодарский».

Продукты питания Растениеводство Сельское хозяйство Сочи Чай

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