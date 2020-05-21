В Сочи решили создать бренд местного чая

Специалисты прорабатывают вопрос создания единого бренда сочинского чая, а также определяют новые точки сбыта продукции. В числе последних — продажа чая на экскурсионных объектах для туристов. Сейчас большинство чайных предприятий реализую готовую продукцию через посредников, что значительно повышает стоимость товара, отметили в пресс-службе мэрии Сочи.

Всего на курорте работают семь предприятий по сбору и переработке чайного листа. Более 420 га плантаций не подлежат реконструкции, в дальнейшем планируется их перезакладка: там посадят чайные кусты других сортов.