В России ввели новый ГОСТ. Теперь «Краснодарский чай» должен быть краснодарским хотя бы наполовину

Краснодарский край

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  • Чайная плантация © Фото Александра Никонова, Юга.ру
    Чайная плантация © Фото Александра Никонова, Юга.ру

По новому ГОСТу «Краснодарский чай» в упаковках будет содержать 50% местного чайного листа

Для выращивания чая на Кубани пригодны более 1,2 тыс. га земель. Используются пока только 402, 7 га, на остальной территории проводят постепенную реконструкцию. В будущем это позволит увеличить объемы производства.

С 1 марта на Кубани ввели новый чайный ГОСТ «Краснодарский чай». Согласно новым стандартам, теперь в упаковке с таким названием должно содержаться не менее 50% чайного листа, выращенного в регионе, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Кроме того, для поддержания этой отрасли бизнеса создали Ассоциацию производителей Краснодарского края, куда вошли и сочинские компании. Вместе производители проводят рекультивацию чайных плантаций, чтобы увеличить производство чайного листа.

На Кубани выращивают и производят чай шесть компаний и два субъекта малого предпринимательства. В 2021 году они собрали 387,3 тонны чайного листа.

Как писали Юга.ру, в 2019 году комиссия ФАС РФ признала, что компания «Краснодарский чай» вводит потребителей в заблуждение, так как в купаж продукции входит только 1% чая, выращенного на Кубани. Остальная часть купажа состояла из чая, привезенного из Индии, Китая и Танзании.

Чай

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