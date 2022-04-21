Краснодар вошел в число регионов, жители которых больше всех слушают музыку

МегаФон проанализировал мобильный интернет-трафик в музыкальных сервисах и выяснил, у каких приложений он снизился, у каких вырос и где в России больше всего слушают музыку

Общий мобильный интернет-трафик во всех музыкальных сервисах снизился в первой половине апреля почти на 12% по сравнению со второй половиной марта.

Специалисты МегаФона с помощью инструментов BigData проанализировали мобильный трафик в стриминговых сервисах. С 1 по 15 апреля мобильный трафик в Spotify, Dezeer и YouTubeMusic суммарно снизился почти на 35% по сравнению с двумя предыдущими неделями, причем снижаться он начал в начале апреля.

В то же время количество пользователей российских музыкальных сервисов растет. После ухода из России Spotify максимальный рост показала Яндекс.Музыка — количество пользователей увеличилось на 15%, в VK Музыке на 10%, а в Звуке на 2%.

Мобильный трафик в этих трех сервисах вырос на 8% по сравнению с предыдущим месяцем. В AppleMusic трафик за этот период практически не изменился.

По данным исследования МегаФона чаще других музыкальными сервисами пользуются жители Москвы и области, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары и Ростова-на-Дону.

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