Telegram стал самым популярным мессенджером в России

По данным специалистов МегаФона, в марте 2022 года сервис Telegram впервые в России обошел WhatsApp

За первые две недели марта доля трафика Telegram в общем объеме в мессенджерах увеличилась с 48% до 63% по сравнению с февралем.

Доля WhatsApp сократилась с 48% до 32%, теперь он занимает второе место по объему трафика. Доля Viber также снизилась с 5% до 4%.

В Краснодарском крае объем данных в Telegram вырос в два раза. Доля мессенджера теперь занимает 68% против 52% в феврале. Доля трафика WhatsApp в регионе упала до 31%.

На конец 2021 года Telegram был главным средством общения в 55 регионах, сегодня в 82. В Карачаево-Черкесии, Дагестане и Чечне главным мессенджером остается WhatsApp.

Telegram также лидирует по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 Мб трафика, пользователи WhatsApp — 26 Мб, Viber — 8 Мб.



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