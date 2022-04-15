Онлайн-кинотеатры START и «МегаФон ТВ» объединят

Партнерский Вся Россия

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  • © Фото Senivpetro, freepik.com
    © Фото Senivpetro, freepik.com

МегаФон и основатели START объединят два онлайн-кинотеатра. Пользователи «МегаФон ТВ» смогут перейти на новую платформу на выгодных условиях

До 2022 года МегаФон развивал для абонентов два видеосервиса: START (МегаФон владеет 50% акций) — платформа с премьерами оригинальных сериалов и кино собственного производства и «МегаФон ТВ» — маркетплейс с широким ассортиментом телеканалов и новинок кино и сериалов. 

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«Уже в момент приобретения нами доли в START в 2020 году мы говорили, что оба продукта в портфеле компании комплементарны друг другу и у каждого из них есть своя уникальная аудитория. Мы готовы объединить эти две площадки в одну, чтобы дать максимальное удобство пользователям», — сказал директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

Перейти на новый формат планируют с мая. START предложит пользователям в 2022 году более 24 премьер собственного производства: новые сезоны сериалов «Вампиры средней полосы», «Медиатор», «Контейнер», «ИП Пирогова» и другие. А также популярные фильмы и сериалы от российских и зарубежных производителей, в том числе широкий каталог детского контента и более 100 ТВ-каналов. При этом «МегаФон ТВ» будет работать для абонентов на протяжении всего года, а текущим пользователям сервиса предложат выгодные условия для перехода на START.

START стал лидером производства оригинального контента в 2021 году по данным Telecom Daily.

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«Объединение двух сервисов — и с точки зрения контента, и с точки зрения команд — а также фокусирование усилий МегаФона на продвижении одного видеосервиса среди своих абонентов, позволит START значительно нарастить базу подписчиков и занять еще более значимое место на рынке», — говорит гендиректор START Дмитрий Гудумак.

Как писали ранее Юга.ру, МегаФон увеличил емкость резерва облачной инфраструктуры в семь раз.

видео Кино МегаФон

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