В России запустили горячую линию для тех, кто пострадал из-за ошибок медиков

Краснодарский край

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  • © Фото kuprevich, freepik.com
    © Фото kuprevich, freepik.com

В России запустили «Юраптеку». В рамках проекта адвокаты окажут правовую поддержку тем, кто пострадал от врачебных ошибок

Юрист Анастасия Коптеева и адвокат Юлия Казанцева 19 апреля запустили «Юраптеку». Это правозащитный проект для тех, кто пострадал от ошибок врачей. Обратиться на горячую линию к адвокатам можно из любого региона страны.

Пострадавшим бесплатно помогают составить необходимые документы, оказывают правовую поддержку и найти адвоката из региона. Чтобы связаться со специалистами, нужно оставить заявку на сайте или написать в телеграм-бот.

На сайте проекта написано, что за последние пять лет адвокаты, которые сотрудничают с проектом, добились осуждения полутора десятка врачей за причинение вреда здоровью пациента или его смерти. Также они помогли взыскать в пользу потерпевших свыше 45 млн рублей в российских судах и 290 тыс. евро в ЕСПЧ.

Юга.ру рассказывали о несчастных случаях во время лечения. В 2019 году в Краснодаре прооперировали молодого человека с острым аппендицитом. Затем ему удалили часть кишечника. Позже оказалось, что операцию провели ошибочно. А в 2021 году в Темрюке от отека мозга умер младенец, которого госпитализировали с расстройством желудка.

Медицина Правозащитники Правосудие

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В России запустили горячую линию для тех, кто пострадал из-за ошибок медиков
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