В Краснодаре на врача больницы БСМП завели уголовное дело после удалённой по ошибке части кишечника пациента

Краснодарский край

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10 июня стали известны подробности истории краснодарца, которому по ошибке удалили часть кишечника в больнице

Напомним, жителя Краснодара с диагнозом «острый аппендицит» прооперировали в ноябре 2019 года в БСМП. Медики обнаружили раковые клетки во время исследования удаленного аппендикса и удалили пациенту часть кишечника. Позже оказалось, что материал для исследования не принадлежал краснодарцу. Таким образом операция была произведена ошибочно. Молодой человек обратился в суд с иском к больнице. Суд в начале июня постановил взыскать с БСМП в пользу мужчины 5 млн рублей в качестве компенсации за моральный вред.

10 июня портал 93.ru рассказал подробности инцидента. 19-летний Илья Томенко узнал об онкологии от своей матери во время учёбы в колледже. Ей сообщили диагноз спустя 10 дней после операции на аппендикс.

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«Она мне говорит, что у меня нашли онкологию. Если честно, я даже слова этого не знал, что это значит. Подумал, ну, может, болячка какая-то. А потом она говорит: «Рак». И я такой... опа, и всё. Я мычал в трубку, не мог говорить минут десять вообще, меня трясло всего», — рассказал Томенко.

Семья выяснила, что с онкологией можно прожить пять лет и отправилась в онкодиспансер. Там собрали консилиум врачей и назначили операцию. В январе 2020 года молодому человеку удалили часть кишечника. Он отказался от химиотерапии и сделал компьютерную томографию, чтобы проверить организм на наличие раковых клеток в других органах.

С результатами КТ Илья отправился к хирургу, но там выяснилось, что диск перепутали и на нём оказались данные другого человека. Мать Томенко после путаницы с дисками решила отправить гистологическое исследование сына в Москву. Там сообщили, что раковые клетки есть, но они принадлежат женщине.

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Адвокат Ильи Томенко Николай Чернышук рассказал 10 июня Юга.ру, что ошибка произошла на уровне патологоанатомического отделения в больнице ЗИП. Об этом сказано в результатах проверки в рамках уголовного дела. Его после публикаций об инциденте в СМИ в 2019 году инициировал глава СК Александр Бастрыкин. Расследование дела ещё продолжается. Томенко отметил, что женщина отрицает вину и настаивает на том, что образцы перепутали в другом месте.

На сайте больницы опубликовали официальный ответ. В нём сказано, что вина медицинского учреждения не доказана и решение суда не вступило в законную силу. Поэтому медики намерены обжаловать решение суда.

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Чернышук объяснил, что подача апелляции — «не право, а обязанность» медучреждения. Так как прокуратура может заподозрить сговор между врачами и пациентом.   

Тем временем, Илья Томенко вынужден постоянно посещать больницы после операции. Ему нельзя есть острое, жареное и молочные продукты. Из-за этого парень не сможет стать поваром, на которого учился в колледже. Деньги, которые он планирует получить после суда, парень планирует потратить в том числе на новое образование.

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В Краснодаре на врача больницы БСМП завели уголовное дело после удалённой по ошибке части кишечника пациента
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