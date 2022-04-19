В Краснодаре до конца года планируют построить четыре детских сада

Четыре детских сада более чем на 1000 мест суммарно планируют ввести в эксплуатацию в Краснодаре до конца 2022 года

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко заявил, что строительство детских садов в городе — одна из приоритетных задач. По его словам, до конца 2022 года в кубанской столице сдадут в эксплуатацию четыре детсада.

Среди них самый большой детский сад города. Его строят в районе улиц Кирилла Россинского и Батуринской в Прикубанском округе. Площадь учреждения составит 7 тыс. 853 кв. метров. На первом этаже сделают пищеблок, медицинский блок и группы, а на втором — музыкальный и спортивные залы, административные помещения. Рядом со зданием установят детские игровые и спортивные площадки и теневые навесы. Детский сад будет рассчитан на 350 мест.

Еще один детсад на 160 мест откроется в переулке Элеваторном. Проектировать его начали в 2020 году. Рядом с ним планировали построить школу на 1100 мест.

Также в конце года планируют достроить детсад в Музыкальном микрорайоне по улице Петра Метальникова, 32. Его строит застройщик за собственные средства. Планируется, что он откроет двери для 280 детей.

На улице Семигорской появится детский сад на 300 мест. Его обещали начать строить в конце февраля. Подробности пока неизвестны.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре почти закончили строить школу на 1550 мест в микрорайоне Гидростроителей — одну из самых больших в Краснодаре. Ее начали строить в феврале 2020 года. А в Фестивальном микрорайне по улице Константина Образцова планируют построить школу на 825 мест.