В центре Краснодара построят новую школу и детский сад

Глава города Евгений Первышов на встрече с жителями Центрального округа рассказал, что в новом микрорайоне на улицах Элеваторной и Колхозной на участке площадью 2,5 га собственник уже проектирует строительство школы на 1,1 тыс. мест и детсада на 160 мест.

«В центре города, где уже сложилась инфраструктура, нам непросто планировать большие социальные объекты. Но сейчас, при застройке участка в границах Колхозной и Элеваторной, мы проектируем новую школу и детский сад. Все застройщики, которые получают возможность создавать новые жилые комплексы в городе, в обязательном порядке предусматривают участки под строительство социальных объектов», — рассказал Первышов.

В 2020 году застройщик безвозмездно передаст городу зарезервированный участок с готовым проектом. Территория плоащью 0,7 га уже находится в собственности краевого центра. Первышов напомнил, что в муниципальную собственность также перешел участок на пересечении улиц Постовой и Седина — там благоустроят сквер.