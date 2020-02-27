В центре Краснодара построят новую школу и детский сад

Краснодарский край

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Власти Краснодара 27 февраля заявили, что в районе улицы Колхозной построят школу и детский сад

Глава города Евгений Первышов на встрече с жителями Центрального округа рассказал, что в новом микрорайоне на улицах Элеваторной и Колхозной на участке площадью 2,5 га собственник уже проектирует строительство школы на 1,1 тыс. мест и детсада на 160 мест.

«В центре города, где уже сложилась инфраструктура, нам непросто планировать большие социальные объекты. Но сейчас, при застройке участка в границах Колхозной и Элеваторной, мы проектируем новую школу и детский сад. Все застройщики, которые получают возможность создавать новые жилые комплексы в городе, в обязательном порядке предусматривают участки под строительство социальных объектов», — рассказал Первышов.

В 2020 году застройщик безвозмездно передаст городу зарезервированный участок с готовым проектом. Территория плоащью 0,7 га уже находится в собственности краевого центра. Первышов напомнил, что в муниципальную собственность также перешел участок на пересечении улиц Постовой и Седина — там благоустроят сквер.

Как писали Юга.ру, в конце ноября 2019 года в районе выставочного центра «Экспоград-Юг» начали строить школу на 1 тыс. 875 детей. В конце декабря в Юбилейном микрорайоне Краснодара начали формировать котлован под здание будущего корпуса гимназии № 87. В феврале этого года строительство школы на 1,5 тыс. мест стартовало в микрорайоне Гидростроителей.

Кроме того, накануне Первышов заявил, что в краевой столице за 20 лет собираются построить 120 школ.

Евгений Первышов Краснодар Строительство Школа

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