Погибшей в Анапе средиземноморской черепахе провели вскрытие. У нее были проблемы с легкими
У черепахи, которую принесло в Анапу течением, оказалось сильно повреждено легкое и кишечник
С чего все начиналось. 5 апреля в Анапе на берегу пляжа в районе Джемете нашли средиземноморскую черепаху. К слову, в Черном море такие особи не водятся. Черепаха принадлежит к виду логгерхед, который распространен в водах Индийского, Тихого и Атлантического океанов (включая Средиземное море). Взрослые особи этого вида могут достигать массы до 200 кг.
Попала эта черепаха на Черноморское побережье, вероятно, благодаря штормовому течению. В итоге ее отвезли в центр реабилитации краснокнижной черепахи Никольского в селе Супсех. Ей попытались сделать рентген, но из-за плотного панциря не удалось получить точные результаты. Зато удалось сделать КТ, результаты исследования пока не оглашали. В мэрии Анапы тогда сказали, что черепаха находится в тяжелом и угнетенном состоянии.
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Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова 6 апреля сообщила в своем телеграм-аккаунте, что для скорейшего оказания помощи особь передали волонтерам семейного центра реабилитации Эвелины Гурашкиной.
«Наши специалисты совместно с зарубежными коллегами пришли к выводу, что черепаха может быть ослаблена в силу возраста (около 35 лет при сроке жизни 50 лет) или поедания инородных предметов, например, пластика. Внешних повреждений не обнаружено, хотя не исключается версия, что краснокнижное животное могло попасть в руки браконьеров», — написала Радионова.
После стабилизации состояния черепахи ее планировали перевезти в Центр океанографии и морской биологии «Москвариум».
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Что теперь. 18 апреля журналисты «КП-Кубань» узнали, что черепахе сделали вскрытие. Зоозащитница Эвелина Гурашкина подтвердила журналисту сайта Юга.ру, что вскрытие действительно было.
«Результаты вскрытия подтвердили, то, что мы уже смогли установить с помощью КТ: у черепахи было полностью поражено одно легкое, что для морского животного, конечно, было критично. Эта проблема у нее была уже, видимо, давно, поэтому плохое питание и болезнь полностью ее истощили. Из-за плохого питания у нее был поражен кишечник. Она бы уже не выжила», — сказала Эвелина Гурашкина.