Погибшей в Анапе средиземноморской черепахе провели вскрытие. У нее были проблемы с легкими

У черепахи, которую принесло в Анапу течением, оказалось сильно повреждено легкое и кишечник

С чего все начиналось. 5 апреля в Анапе на берегу пляжа в районе Джемете нашли средиземноморскую черепаху. К слову, в Черном море такие особи не водятся. Черепаха принадлежит к виду логгерхед, который распространен в водах Индийского, Тихого и Атлантического океанов (включая Средиземное море). Взрослые особи этого вида могут достигать массы до 200 кг. Попала эта черепаха на Черноморское побережье, вероятно, благодаря штормовому течению. В итоге ее отвезли в центр реабилитации краснокнижной черепахи Никольского в селе Супсех. Ей попытались сделать рентген, но из-за плотного панциря не удалось получить точные результаты. Зато удалось сделать КТ, результаты исследования пока не оглашали. В мэрии Анапы тогда сказали, что черепаха находится в тяжелом и угнетенном состоянии.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова 6 апреля сообщила в своем телеграм-аккаунте, что для скорейшего оказания помощи особь передали волонтерам семейного центра реабилитации Эвелины Гурашкиной. «Наши специалисты совместно с зарубежными коллегами пришли к выводу, что черепаха может быть ослаблена в силу возраста (около 35 лет при сроке жизни 50 лет) или поедания инородных предметов, например, пластика. Внешних повреждений не обнаружено, хотя не исключается версия, что краснокнижное животное могло попасть в руки браконьеров», — написала Радионова. После стабилизации состояния черепахи ее планировали перевезти в Центр океанографии и морской биологии «Москвариум».