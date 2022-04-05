Штормовое течение принесло в Анапу средиземноморскую черепаху

На пляже в районе Джемете нашли черепаху весом около 100 кг. В Черном море таких нет

В Черном море таких черепах нет. Вероятнее всего, ее принесло штормовым течением из Средиземного моря. Специалисты считают, что это черепаха логгерхед, или каретта, занесенная в Красную книгу.

Около пляжа Джемете 4 апреля нашли черепаху размером 110 см и весом 100 кг. На место сразу вызвали сотрудников заповедника «Утриш». Рептилию осмотрели и оказали ей первую помощь.

В пресс-службе мэрии Анапы сообщили, что рептилию отвезли в центр реабилитации краснокнижной черепахи Никольского в селе Супсех. По словам сотрудников центра, черепаха находится в тяжелом состоянии.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в марте в Сочи дали имя зубренку, которого год назад выловили из реки. Животное нашли жители села Хамышки в реке Белой. Тогда ему было около двух недель.