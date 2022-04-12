В Анапе орнитолог спасает краснокнижных птиц в мазуте, а Росприроднадзор считает, что их нет

В начале апреля в социальных сетях Анапы стали появляться посты с жалобами на мазут на пляже. На место выехали чиновники и сотрудники Роспотребнадзора, они не нашли следов нефтепродуктов

Ранее Юга.ру писали, что мазут (или другое нефтепродукт) заметили на пляже в районе поселка Джемете. Помимо этого, пляж оказался захламлен прочим мусором и продуктами жизнедеятельности человека. Некоторые пользователи социальных сетей писали, что нашли на берегу птицу, испачканную в мазуте. В природоохранной прокуратуре тогда заявили, что проверяют эту информацию. В администрации города сообщили, что специалисты управления курортов и туризма выезжали на пляжи, массовых выбросов нефтепродуктов не зафиксировано.

11 апреля на сайте Росприроднадзора появился пресс-релиз, в котором говорится, что специалисты ведомства осмотрели и взяли пробы морской воды. «Визуально поверхность морской акватории чистая, птиц с признаками мазута на оперении не обнаружено. Согласно предварительным данным, видео могло содержать устаревшую информацию. В настоящее время совместно с правоохранительными органами выясняется время и обстоятельства съемки. Ситуация находится под контролем Росприроднадзора», — говорится в сообщении ведомства.



Юга.ру связались с местной зоозащитницей Анной Лютон, которая спасает диких птиц. Она рассказала журналисту, что в начале апреля к ней поступило три краснокнижных птицы, испачканных в мазуте.

«Это чернозобые гагары, сейчас они отмыты, целы, живы. Гагары к нам прилетают из других регионов, в основном это взрослые особи, готовые выводить потомство. Садясь на воду, они пачкаются в мазуте… что дальше происходит, понятно. Они либо умирают, либо их отмывают волонтеры. Это происходит раз в год стабильно. Откуда взялся мазут, мы не знаем. Пачкаются не только гагары. Все околоводные и водные птицы страдают от этого мазута. Не всех получается спасти. По ситуации с постом про птиц в мазуте: как только появился пост про птиц в мазуте, через пару часов на том месте уже мазута и птиц уже не было. Кто и куда их убрал, мы тоже не знаем», — рассказывает орнитолог.

© Фото instagram.com/help_birds_anapa*

© Фото instagram.com/help_birds_anapa*

© Фото instagram.com/help_birds_anapa*

© Фото instagram.com/help_birds_anapa*

Чернозобая Гагара занесена в Красную книгу РФ. Ей присвоена вторая категория редкости (сокращающиеся в численности). Формально она относится к числу охотничье-промысловых видов птиц, однако никакой правильной охоты на нее не ведется. Несмотря на то, что гагара достаточно широко распространена, численность ее неуклонно сокращается.