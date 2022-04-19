Глава Росавтодора отметил, что дороги в Адыгее имеют большое транзитное значение

Глава Росавтодора Роман Новиков и глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили совместную работу в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Глава Адыгеи рассказал, что четырехполосную развязку на дороге Энем-Новобжегокай и третью очередь объездной в обход Майкопа планируют достроить в 2022 году.

Протяженность дорог федерального значения на территории Адыгеи — около 223 километров. Через республику проходят трассы с интенсивным движением на пути в горы и к Черноморскому побережью.

Адыгею пересекают федеральные трассы: М-4 Дон, соединяющая Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и Новороссийск;

А-146 Краснодар — Верхнебаканский;

А-160 Майкоп — Кореновск;

А-159 Майкоп — Гузерипль;

Р-217 Кавказ — дорога от станицы Павловской Краснодарского края до села Яраг-Казмаляр (граница с Азербайджаном). Также через республику проходит европейский маршрут Е-115, соединяющий Ярославль и Новороссийск.

«Сегодня главная задача — своевременно провести контрактацию и начать освоение средств. Что касается дорог федерального значения, их протяженность в республике небольшая. При этом они имеют существенное транзитное значение», — сказал Роман Новиков.

Росавтодор продолжит совместную работу по реконструкции дорог как федерального, так и регионального значения, чтобы повысить комфорт автодвижения и снизить количество ДТП.

Роман Новиков подчеркнул, что президент РФ определил конкретные задачи по темпам развития дорожного хозяйства, реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года.