Глава Росавтодора отметил, что дороги в Адыгее имеют большое транзитное значение

Адыгея

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Глава Росавтодора Роман Новиков и глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили совместную работу в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Глава Адыгеи рассказал, что четырехполосную развязку на дороге Энем-Новобжегокай и третью очередь объездной в обход Майкопа планируют достроить в 2022 году.

Протяженность дорог федерального значения на территории Адыгеи — около 223 километров. Через республику проходят трассы с интенсивным движением на пути в горы и к Черноморскому побережью.

Еще о развязке под Энемом:

Адыгею пересекают федеральные трассы:

  • М-4 Дон, соединяющая Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и Новороссийск;

  • А-146 Краснодар — Верхнебаканский;

  • А-160 Майкоп — Кореновск;

  • А-159 Майкоп — Гузерипль;

  • Р-217 Кавказ — дорога от станицы Павловской Краснодарского края до села Яраг-Казмаляр (граница с Азербайджаном).

Также через республику проходит европейский маршрут Е-115, соединяющий Ярославль и Новороссийск.

«Сегодня главная задача — своевременно провести контрактацию и начать освоение средств. Что касается дорог федерального значения, их протяженность в республике небольшая. При этом они имеют существенное транзитное значение», — сказал Роман Новиков.

Росавтодор продолжит совместную работу по реконструкции дорог как федерального, так и регионального значения, чтобы повысить комфорт автодвижения и снизить количество ДТП.

Роман Новиков подчеркнул, что президент РФ определил конкретные задачи по темпам развития дорожного хозяйства, реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Как писали ранее Юга.ру, на ремонт дорог в Адыгее в 2022 году выделят около 5,3 млрд рублей.

Дороги Мурат Кумпилов Ремонт дорог

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