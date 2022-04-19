Глава Росавтодора отметил, что дороги в Адыгее имеют большое транзитное значение
Глава Росавтодора Роман Новиков и глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили совместную работу в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
Глава Адыгеи рассказал, что четырехполосную развязку на дороге Энем-Новобжегокай и третью очередь объездной в обход Майкопа планируют достроить в 2022 году.
Протяженность дорог федерального значения на территории Адыгеи — около 223 километров. Через республику проходят трассы с интенсивным движением на пути в горы и к Черноморскому побережью.
Еще о развязке под Энемом:
Адыгею пересекают федеральные трассы:
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М-4 Дон, соединяющая Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и Новороссийск;
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А-146 Краснодар — Верхнебаканский;
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А-160 Майкоп — Кореновск;
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А-159 Майкоп — Гузерипль;
- Р-217 Кавказ — дорога от станицы Павловской Краснодарского края до села Яраг-Казмаляр (граница с Азербайджаном).
Также через республику проходит европейский маршрут Е-115, соединяющий Ярославль и Новороссийск.
«Сегодня главная задача — своевременно провести контрактацию и начать освоение средств. Что касается дорог федерального значения, их протяженность в республике небольшая. При этом они имеют существенное транзитное значение», — сказал Роман Новиков.
Росавтодор продолжит совместную работу по реконструкции дорог как федерального, так и регионального значения, чтобы повысить комфорт автодвижения и снизить количество ДТП.
Роман Новиков подчеркнул, что президент РФ определил конкретные задачи по темпам развития дорожного хозяйства, реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года.
Как писали ранее Юга.ру, на ремонт дорог в Адыгее в 2022 году выделят около 5,3 млрд рублей.