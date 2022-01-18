На Кубани задержали автора петиции в защиту от застройки Кавказского заповедника. Его подозревают в экстремизме

17 января в Новокубанском районе полицейские задержали Сергея Строгонова, который выступал против строительства курорта на Лагонакском нагорье

С чего все начиналось. Ранее Юга.ру писали, что правительство России разрешило создать на территории Кавказского заповедника Лагонакский биосферный полигон. Там планируют развивать экологический туризм. Экологи и активисты выступили против этой идеи, так как стройка может навредить природной экосистеме территории, входящей во Всемирное природное наследие ЮНЕСКО.

В интернете появилась петиция против застройки уникальных уголков природы, так как там растет большая часть редких и исчезающих растений Краснодарского края и республики Адыгея, а также обитают охраняемые виды животных.

Летом 2021 года стало известно, что власти Адыгеи и руководство НАО «Красная поляна» подписали на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге соглашение по созданию горного экокурорта на плато Лагонаки. До этого премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился создать Лагонакский биосферный полигон, чтобы развивать там безопасную для окружающей среды туристическую инфраструктуру.

28 июня на сайте Всемирного наследия «Западный Кавказ» опубликовали открытое письмо российских ученых, которое адресовано президенту России Владимиру Путину. В нем говорится об ущербе природе, который нанесет стройка горнолыжного курорта. 14 июля власти Адыгеи сообщили, что курорт создадут за пределами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — в байсейне реки Сухой Курджипс на склонах Абадзеш. При СССР там было пастбище. В администрации правительства республики уточнили, что курорт «Лагонаки» не затронет природные комплексы. На Лагонакском полигоне планируют построить только канатные дороги, минимальную инфраструктуру и лыжные трассы. При этом последний пункт не потребует изменения рельефа. Объекты размещения и досуга собираются возвести за пределами заповедника.

В октябре 2021 года глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, что реализация проекта по строительству курорта даст более 2 тыс. новых рабочих мест. В горах планируют построить гостиницы на 5 тыс. человек, заведения общественного питания, более 36 км трасс, 13 канатных дорог и сноу-парк. Также там будет трасса для беговых лыж.

Что теперь. 17 января газета РБК написала, что власти России сократили Лагонакский биосферный полигон на 3,3 тыс. га. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об исключении территории Фишт-Оштенского горного массива из границ Лагонакского биосферного полигона — для создания условий, способствующих сохранению природы. На этой территории запретят стройку, в том числе горнолыжного курорта. 18 января стало известно о задержании автора петиции в защиту природной зоны Сергея Строгонова. Как рассказал сайту Юга.ру адвокат Сергей Костюк, Строгонова задержали под надуманным предлогом в Новокубанске. Сначала его просили пройти в отделение в качестве свидетеля кражи. Но без повестки Сергей Строганов отказался следовать за полицейскими. Сотрудники МВД оформили повестку и доставили его в дежурную часть на улице Свободы. Там его задержали без адвоката.

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«Теперь его подозревают в экстремизме. Все из-за старой песни во ВКонтакте, которая была опубликована 12 лет назад. Сейчас этой песни нет, видимо, полицейские провели работу и нашли ее. Суд над Сергеем Строгоновым назначен на 18 января. Сейчас он в изоляторе», — рассказал Юга.ру Сергей Костюк.

Адвокат намерен подать заявление на действия сотрудников полиции — о превышении полномочий. Он считает, что полицейские действовали незаконно, задерживая активиста.