На Кубани хотят снизить арендную плату за участки с защитными лесными насаждениями

Депутаты ЗСК направили в Госдуму законопроект, предусматривающий льготные условия аренды земель, занятых мелиоративными лесными насаждениями

О сути законопректа рассказал зампредседателя ЗСК Сергей Усенко. Инициатива простимулирует потенциальных арендаторов оформить права на земельные участки, занятые мелиоративными защитными лесными насаждениями. Для этого максимальную арендную плату предложили установить не выше земельного налога и предоставить такие площади собственникам, землепользователям, землевладельцам и арендаторам смежных участков в аренду без торгов.

Мелиоративные лесные насаждения — посадки, искусственно созданные для защиты сельскохозяйственных земель от различных неблагоприятных природных факторов — засухи, водной и ветровой эрозии, пыльной бури, суховея и других.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что мелиоративные лесные насаждения в крае создавались десятилетиями, в них вложено немало труда и средств. Это один из основных защитных барьеров вокруг сельхозземель. Они позволили Кубани забыть о пыльных бурях, сдувавших ценный гумусный слой чернозема с распаханных полей и причинявших невосполнимый ущерб природе и экономике края.