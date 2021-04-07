Пыльная буря, мусорные вихри, летающий металл. Подборка фото и видео сильного ветра на Кубани
В Краснодарском крае 7 апреля ветер стал причиной происшествий и несчастных случаев
Напомним, днем 7 апреля на Кубани усилился ветер, порывы достигали 22 м/с, а на Черноморском побережье — до 25 м/с.
Из-за пыльных бурь на трассах ухудшилась видимость, в Краснодаре рухнувшие деревья придавили машины, а на стройке многоэтажки, где работали люди, снесло кусок металлоконструкции. Кроме того, в краевом центре пакет обмотал провода и парализовал движение трамваев.
Не обошлось и без человеческих жертв. На стройке нового Яблоновского моста порывом ветра повалило кран, машинист погиб.
Местные жители в соцсетях опубликовали фото и видео последствий стихии.
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