Кубань накрыла пыльная буря из Ставрополья

Жители Краснодара заметили вечером 19 июня, что город накрыло серой дымкой. О происходящем сообщили в социальных сетях. Люди отметили, что в воздухе не чувствуется запах гари и ощущаются частички песка.

«Живём на 16 этаже и увидели, как пеленой накрыло Гидрострой, на расстоянии примерно двух километров уже не было видно высоток, хотя в ясную погоду из нашего окна даже горы видны. Прошлась до магазина, на горле немного чувствовалось першение, но совсем немного. Не скажу, что мы сильно испугались, но вечером всё же решили не выходить на прогулку с детьми, на ночь закрыли окна и включили кондиционеры», — рассказала Юга.ру жительница Краснодара Светлана Швыдко.