Кубань накрыла пыльная буря из Ставрополья
Жители Краснодара пожаловались 19 июня на пыльную дымку
Жители Краснодара заметили вечером 19 июня, что город накрыло серой дымкой. О происходящем сообщили в социальных сетях. Люди отметили, что в воздухе не чувствуется запах гари и ощущаются частички песка.
«Живём на 16 этаже и увидели, как пеленой накрыло Гидрострой, на расстоянии примерно двух километров уже не было видно высоток, хотя в ясную погоду из нашего окна даже горы видны. Прошлась до магазина, на горле немного чувствовалось першение, но совсем немного. Не скажу, что мы сильно испугались, но вечером всё же решили не выходить на прогулку с детьми, на ночь закрыли окна и включили кондиционеры», — рассказала Юга.ру жительница Краснодара Светлана Швыдко.
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Синоптики рассказали, что пыльные частицы принесло в Краснодарский край из Ставрополья, куда ранее они попали из Прикаспия.
«Данное явление было отмечено ещё в нескольких районах края, а именно в Кореновске, Кропоткине, Усть-Лабинске. Вечером скорость потоков уменьшилась и пыль зависла над муниципалитетом плотной мглой и далее рассеялась», — отметил начальник отдела Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС министерства ГО и ЧС Краснодарского края Александр Колесник.
В пресс-службе Пашковского аэропорта сообщили, что пыльная мгла не помешала работе комплекса.
Напомним, в 2018 году жители Краснодара наблюдали дождь с частицами коричневой пыли. Тогда синоптики объяснили это последствием песчаных бурь, которые наблюдались в Африке в пустыне Сахара.