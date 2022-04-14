В Центральном округе Краснодара из-за энергоаварии без света остались 2,5 тыс. человек
Авария на электросетях произошла утром 14 апреля. В зону отключения попали восемь улиц в Центральном округе Краснодара
По данным ЕДДС, около 10:00 произошло аварийное отключение электричества на улицах Зиповской, Коммунаров, Красной, Шоссе Нефтяников, Офицерской, Ростовском шоссе, Гаврилова, в Офицерском переулке. Там живет около 2,5 тыс. человек.
Также свет отключили в двух детских садах: № 61 на Красной, 202 и № 62 на Красной, 204.
В экстренных службах сообщили, что отключение произошло из-за повреждения на линии электропередачи. Отключены 12 трансформаторных подстанций. Восстановить подачу электричества планируют 14 апреля к 14:00.
Сейчас в Краснодарском крае до конца дня действует штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют дожди и сильный ветер.
Ранее Юга.ру писали, что 11 апреля из-за аварии на электросетях в Краснодаре без света остались жители 12 улиц Пашковского микрорайона.
UPD: второе за сутки отключение электричества в Краснодаре произошло в 12:18 в Карасунском округе. В зону отключения попали жители улиц Бородинская, Горячеключевская, Почтовое отделение, Крупской, Бородинская, Демченко, Мира, Карасунский. Это около 3,5 тыс. человек.
После обеда свет пропал на улицах Воронежская, Обрывная, пр. Верхний, Стасова в Карасунском округе — около 1,5 тыс. человек.