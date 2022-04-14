В Центральном округе Краснодара из-за энергоаварии без света остались 2,5 тыс. человек

Авария на электросетях произошла утром 14 апреля. В зону отключения попали восемь улиц в Центральном округе Краснодара

По данным ЕДДС, около 10:00 произошло аварийное отключение электричества на улицах Зиповской, Коммунаров, Красной, Шоссе Нефтяников, Офицерской, Ростовском шоссе, Гаврилова, в Офицерском переулке. Там живет около 2,5 тыс. человек.

Также свет отключили в двух детских садах: № 61 на Красной, 202 и № 62 на Красной, 204.

В экстренных службах сообщили, что отключение произошло из-за повреждения на линии электропередачи. Отключены 12 трансформаторных подстанций. Восстановить подачу электричества планируют 14 апреля к 14:00.