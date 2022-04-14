В Краснодарском крае ожидаются заморозки и ветер до 28 м/с

Синоптики предупредили жителей и гостей Кубани об ухудшении погоды и штормовом предупреждении

В Краснодаре 14 апреля утром 6 °С, облачно. Днем температура воздуха поднимется до 8 °С и будет идти слабый дождь. Ветер 7-8 м/с с порывами до 11 м/с. По данным сервсиа «Яндекс.Погода» дождь будет идти до утра 15 апреля.

По данным краснодарского гидрометцентра в крае местами утром 14-16 апреля ожидаются заморозки до -1…-2 °С, что считается опасным явлением. Похолодание не коснется Черноморского побережья.

Кроме того, на территории Кубани до конца дня действует штормовое предупреждение. Местами пройдет ливень в сочетании с грозой, градом и ветром с порывами 23-28 м/с. На реках Мостовского и Лабинского района ожидаются подъемы уровня воды с превышением неблагоприятных отметок.

Температура воздуха по краю составит 7…12 °С, в горах 0…5 °С. На Черноморском побережье на участке от Анапы до Геленджика 8…13 °С, на участке от Джубги до Магри 5…10 °С.