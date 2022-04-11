В Пашковском микрорайоне Краснодара без электричества остались более 700 домов

Как сообщили в Единой диспетчерской службе Краснодара, около 8:20 11 апреля из-за аварии отключили электричество на улицах Фадеева, Крупской, Криничной, Почтовой, Старокорсунской, Суворова, Ярославской, Космонавтов, Карла Маркса, Крайняя, 1 Мая и Украинской.

В зоне отключения находятся 742 частных дома, в которых проживает 1200 человек. Из них 400 — дети. Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ, из-за чего отключились восемь трансформаторов. Восстановить подачу электроэнергии обещают в течение 4-5 часов.

Как писали Юга.ру, 2 апреля без электричества остались жители восьми улиц в Прикубанском округе. В тот же день без света были еще 2,5 тыс. жителей в Карасунском округе, а центр города остался без горячей воды