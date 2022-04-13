Пять кубанских виноделен заняли первые позиции в рейтинге лучших вин страны

Путеводитель 50 Best Tastes of Russia создал рейтинг 50 лучших винных хозяйств России 2022 года. Туда вошли производители из Краснодарского края, Ставропольского края, Волгоградской, Ростовской области и республик Дагестан, Крым и Северная Осетия.

Первые пять позиций рейтинга заняли кубанские производители: «Сикоры» (хутор Семигорский, Новороссийск), «Гай-Кодзор» (село Гай-Кодзор, Анапа), «Бюрнье», (станица Натухаевская, Анапа), «Долина Лефкадия» (село Молдаванское, Крымск), «Мысхако» (село Мысхако, Новороссийск). Про эти винодельни Юга.ру уже рассказывали в первой и второй части винных маршрутов Кубани.

Рейтинг составили путем голосования экспертов. Он не основан на объемах продаж, прибыли или других финансовых показателях. Вина выбирали, основываясь на узнаваемости, доверии и личных симпатиях представителей сферы к брендам.

Ранее винодельня «Гай-Кодзор» вошла в топ-100 лучших в мире и заняла 80-ю строчку рейтинга World's Best Vineyards. А винодельни «Сикоры» и «Долина Лефкадия» заняли 20 и 23 места в рейтинге 50 лучших в мире.