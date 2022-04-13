Пять кубанских виноделен заняли первые позиции в рейтинге лучших вин страны
Винные хозяйства Кубани заняли первые пять мест рейтинга лучших виноделен России по версии 50 Best Tastes of Russia
Путеводитель 50 Best Tastes of Russia создал рейтинг 50 лучших винных хозяйств России 2022 года. Туда вошли производители из Краснодарского края, Ставропольского края, Волгоградской, Ростовской области и республик Дагестан, Крым и Северная Осетия.
Первые пять позиций рейтинга заняли кубанские производители: «Сикоры» (хутор Семигорский, Новороссийск), «Гай-Кодзор» (село Гай-Кодзор, Анапа), «Бюрнье», (станица Натухаевская, Анапа), «Долина Лефкадия» (село Молдаванское, Крымск), «Мысхако» (село Мысхако, Новороссийск). Про эти винодельни Юга.ру уже рассказывали в первой и второй части винных маршрутов Кубани.
Рейтинг составили путем голосования экспертов. Он не основан на объемах продаж, прибыли или других финансовых показателях. Вина выбирали, основываясь на узнаваемости, доверии и личных симпатиях представителей сферы к брендам.
Ранее винодельня «Гай-Кодзор» вошла в топ-100 лучших в мире и заняла 80-ю строчку рейтинга World's Best Vineyards. А винодельни «Сикоры» и «Долина Лефкадия» заняли 20 и 23 места в рейтинге 50 лучших в мире.