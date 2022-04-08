В Анапе местные жители находят на берегу диких птиц, испачканных в мазуте

Жители Анапы жалуются в социальных сетях на мазут и запах нефтепродуктов на местном пляже

В социальных сетях Анапы жители жалуются , что на пляже в районе поселка Джемете прибрежная зона оказалась загрязнена мазутом и бытовым мусором, который вынесло на берег волнами. Также там, по словам горожан, присутствует запах нефтепродуктов. Некоторые пользователи сообщают, что нашли на пляже птицу, испачканную в мазуте. Достоверность этой информации установить не удалось.

Издание «Подъем» пишет, что природоохранная прокуратура организовала проверку.

«Пока у нас нет информации про птиц, но то, что есть так называемые нефтяные катышки мазута на берегу, — это факт. Контролирующими органами взяты пробы воды», — цитирует заявление ведомства издание.

В прокуратуре Краснодарского края Юга.ру подтвердили, что проверку там действительно организовали.