В Анапе местные жители находят на берегу диких птиц, испачканных в мазуте

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жители Анапы жалуются в социальных сетях на мазут и запах нефтепродуктов на местном пляже

В социальных сетях Анапы жители жалуются, что на пляже в районе поселка Джемете прибрежная зона оказалась загрязнена мазутом и бытовым мусором, который вынесло на берег волнами. Также там, по словам горожан, присутствует запах нефтепродуктов. Некоторые пользователи сообщают, что нашли на пляже птицу, испачканную в мазуте. Достоверность этой информации установить не удалось.

Издание «Подъем» пишет, что природоохранная прокуратура организовала проверку.

«Пока у нас нет информации про птиц, но то, что есть так называемые нефтяные катышки мазута на берегу, — это факт. Контролирующими органами взяты пробы воды», — цитирует заявление ведомства издание.

В прокуратуре Краснодарского края Юга.ру подтвердили, что проверку там действительно организовали. 

UPD: в мэрии Анапы Юга.ру сообщили, что специалисты управления курортов и туризма выезжали на пляжи, массовых выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Тем не менее информация передана в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования для проведения лабораторных исследований проб морской воды и песка.

Ранее Юга.ру писали, что , летом 2021 года под Новороссийском во время загрузки нефтяного танкера КТК произошел разлив нефти. В компании заявили, что площадь нефтяного пятна составила около 200 кв. метров. Тогда ученые РАН сделали снимок со спутника и сообщили, что площадь разлива составляет минимум 80 кв. км. Нефть добралась до Абрау-Дюрсо и попала в дельфинарий в Утрише. 

Анапа Пляжи Черное море Экология

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