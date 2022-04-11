На ремонт дорог в Адыгее в 2022 году выделят около 5,3 млрд рублей

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подвел итоги освоения средств дорожного фонда республики в 2021 году и поставил задачи на 2022 год

По данным Минстроя Адыгеи, общий объем дорожного фонда республики в 2021 году составил около 8,6 млрд рублей, из них 6,2 млрд — средства федерального бюджета и порядка 2,4 млрд — республиканского.

В 2022 году общий объем республиканского дорожного фонда — около 5,3 млрд рублей (предварительно), из них 2,2 млрд рублей — средства федерального бюджета и 3,1 млрд рублей — республиканского.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 2021 году в Адыгее завершили все мероприятия из плана 2022 года, сейчас работают над планом 2023 года, а в начале осени начнут разрабатывать документы на объекты 2024 года.

«Качественная логистика — основа развития республики. Хорошие и безопасные дороги нужны как жителям и гостям Адыгеи, так и предприятиям в экономике, туризме, АПК.

Благодаря нацпроекту мы устанавливаем на региональных дорогах два пункта автоматического весогабаритного контроля — тщательно подходите к выбору мест для их размещения, чтобы большегрузы не оказывались на свежеотремонтированных трассах и не разрушали их», — отметил Мурат Кумпилов.