В Адыгее построили второй комплекс автодороги в обход Майкопа

Абхазия

Распечатать

  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

В Адыгее к 100-летию государственности республики построили участок второй очереди автодороги в обход Майкопа

4 марта по ней запущено движение, которое открыли автомобили фирмы-подрядчика «ДСУ-3». С результатом проведенных работ ознакомился глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Он отметил значимость новой дороги, которая является частью маршрута «Ставрополь — Туапсе» и позволяет перенаправить транзитный транспорт. Мурат Кумпилов также поручил приступить к ремонту улицы Хакурате, по которой сейчас идет основной грузовой автопоток.

«Этот дорожный объект значительно расширит транспортные возможности региона, разгрузит республиканскую столицу от транзитного потока, большегрузов, а также повысит ее инвестиционную привлекательность, улучшит экологию города», — отметил Кумпилов.

Общая протяжённость автодороги в обход Майкопа составляет 27 км. Участок дороги первой очереди составляет 9 км, второй — 10,4 км с тремя мостами. Идет возведение третьей очереди — 7,5 км дороги, его строительство планируется завершить в этом году.

Как сообщали ранее Юга.ру, правительство Адыгеи вручило многодетным семьям сертификаты на жилье.

Дороги Майкоп Мурат Кумпилов

Новости

Девушке из Краснодара грозит 10 суток ареста за пост в социальных сетях
В кинотеатре Краснодара стартовали показы фильма «Крепкий орешек» 1988 года
В Краснодаре автомобиль перевернулся на трамвайные рельсы
На Кубани продлили закрытие аэропортов
В Краснодаре появилось множество баннеров, билбордов и листовок с символом Z
В Краснодаре два городских автобуса изменят маршруты

Лента новостей

На Кубани продлили закрытие аэропортов
Сегодня, 11:05
На Кубани продлили закрытие аэропортов
Летает или падает?
Сегодня, 14:42 Партнерский
Летает или падает?
Узнайте, какая скорость домашнего интернета нужна именно вам
«Последствия будем расхлебывать еще долго»
Вчера, 13:50
«Последствия будем расхлебывать еще долго»
Краснодарцы, приехавшие из Украины, о конфликте длиной в восемь лет

Реклама на сайте