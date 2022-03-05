В Адыгее построили второй комплекс автодороги в обход Майкопа

В Адыгее к 100-летию государственности республики построили участок второй очереди автодороги в обход Майкопа

4 марта по ней запущено движение, которое открыли автомобили фирмы-подрядчика «ДСУ-3». С результатом проведенных работ ознакомился глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Он отметил значимость новой дороги, которая является частью маршрута «Ставрополь — Туапсе» и позволяет перенаправить транзитный транспорт. Мурат Кумпилов также поручил приступить к ремонту улицы Хакурате, по которой сейчас идет основной грузовой автопоток.

«Этот дорожный объект значительно расширит транспортные возможности региона, разгрузит республиканскую столицу от транзитного потока, большегрузов, а также повысит ее инвестиционную привлекательность, улучшит экологию города», — отметил Кумпилов.



Общая протяжённость автодороги в обход Майкопа составляет 27 км. Участок дороги первой очереди составляет 9 км, второй — 10,4 км с тремя мостами. Идет возведение третьей очереди — 7,5 км дороги, его строительство планируется завершить в этом году.



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