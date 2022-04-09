В Новороссийске спасли собаку, которая застряла в заборе. Потом она пошла по своим делам

Краснодарский край

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  • © Скриншот с телеграм-канала t.me/alekseioderov
    © Скриншот с телеграм-канала t.me/alekseioderov

Новороссийские спасатели получили очередной вызов от сердобольных жителей города. На этот раз помощь потребовалась собаке, застрявшей между прутьев забора

Начальник службы спасения в Новороссийске Алексей Одеров написал в своем аккаунте в телеграм, что в экстренные службы города обратился местный житель с просьбой помочь собаке. Она застряла в заборе и не могла самостоятельно выбраться. Случилось это на улице Фабричной.

В итоге на место происшествия прибыла спасательная бригада. Сотрудники службы спасения разогнули прутья специальными щипцами и выпустили собаку.

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«Собака благодарить спасателей не стала, стартанула по своим делам», — написал Одеров.

Ранее Юга.ру писали, что в Новороссийске спасли овечку, которая провалилась в яму с водой.

В феврале 2022 года помощь спасателей потребовалась котенку, который забрался на дерево и не смог спуститься. Котенка в итоге спасли и отдали женщине, которая вызвала спасателей. В результате случившегося никто не пострадал.

Животные Новороссийск Спасение

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