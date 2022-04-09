В Новороссийске спасли собаку, которая застряла в заборе. Потом она пошла по своим делам

Новороссийские спасатели получили очередной вызов от сердобольных жителей города. На этот раз помощь потребовалась собаке, застрявшей между прутьев забора

Начальник службы спасения в Новороссийске Алексей Одеров написал в своем аккаунте в телеграм, что в экстренные службы города обратился местный житель с просьбой помочь собаке. Она застряла в заборе и не могла самостоятельно выбраться. Случилось это на улице Фабричной.

В итоге на место происшествия прибыла спасательная бригада. Сотрудники службы спасения разогнули прутья специальными щипцами и выпустили собаку.