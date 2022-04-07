Экологи обследовали особо охраняемый Остров Масленицы в Краснодаре. Оказалось, он не особо и охраняется

Зеленая зона на правом берегу реки Кубань — это и есть Остров Масленицы. Фактически он все же имеет связь с сушей и является полуостровом © Скриншот с сайта www.google.com/maps

Зеленая зона на правом берегу реки Кубань — это и есть Остров Масленицы. Фактически он все же имеет связь с сушей и является полуостровом © Скриншот с сайта www.google.com/maps

Где находится Остров Масленицы в Краснодаре, когда эта территория стала особо охраняемой, в каком состоянии она сейчас — в материале Юга.ру

Остров Масленицы (на самом деле полуостров) в Краснодаре стал особо охраняемой природной территорией в 2021 году. Сейчас, по словам экологов, там мусор, следы автомобилей и бездомных собак. Что за остров. Остров Масленицы решили сделать особо охраняемой природной территорией в марте 2021 года депутаты городской думы Краснодара. Участок имеет свой кадастровый номер: 23:43:0000000:20243. Так он выглядит на кадастровой карте.

© Скриншот с сайта egrp365.org/

Полуостров находится за автовокзалом Южным, рядом с улицей Береговой и справа от Яблоновского моста, если ехать из города по направлению к Адыгее (съехав чуть правее моста, вы скоро окажетесь там). Фактический адрес Острова Масленицы: улица Береговая, 1/8.

© Скриншот с сайта www.google.com/maps

Недалеко есть еще один остров (полноценный остров), который называется Краснодарский — он находится уже на территории Республики Адыгея.

Что говорят чиновники. В решении гордумы говорится следующее: «Рекомендовать администрации муниципального образования город Краснодар привести муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим решением, обеспечить организацию мероприятий по функционированию и охране особо охраняемой природной территории местного значения муниципального образования город Краснодар природной рекреационной зоны Остров Масленицы». В апреле 2021 года председатель Совета молодых депутатов при городской думе Краснодара Роман Баранов и начальник отдела экологии департамента городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара Олег Шаталов побывали на острове. Баранов тогда заявил, что «радует, что бросового мусора [на острове] не так много, но он есть». «Для того чтобы эта природная зона стала максимально востребованной, необходимо приложить много усилий. Именно с этого мероприятия начинаем формировать корпус «ЭкоВолонтеров» при Совете молодых депутатов. В нашем городе много объектов, где будут нужны силы добровольцев. У нас уже наработан большой опыт экологических субботников, которые мы проводили вместе с городской молодежью и экологами. Мы решили его институционализировать и организовать планомерную работу», — сказал Баранов.

25 марта 2022 года Баранов снова побывал там и заявил, что «при правильном подходе Остров Масленицы может стать любимым местом краснодарцев». Какой именно подход является правильным, не уточняется. Однако планируется, что там сделают территорию для занятия спортом, велопарковку, уличное освещение и места для отдыха. Когда будет реализован этот проект, не говорится.