Краснодарскую активистку Яну Антонову оштрафовали на 30 тыс. рублей за пацифистский плакат

Краснодарская активистка получила штраф за то, что вышла на одиночный пикет с плакатом, которые касается «специальной военной операции» в Украине. В итоге ее оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

7 апреля активистка из Краснодара Яна Антонова написала в своем аккаунте в телеграм, что Ленинский районный суд вынес постановление о штрафе на 30 тыс. рублей за одиночный пикет с пацифистским плакатом по ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ». Она рассказала журналисту Юга.ру, что на пикет выходила еще в феврале — 27 числа.

«Было очень холодно, я немного постояла у памятника Владимиру Высоцкому на улице Бабушкина. Потом ушла. Через некоторое время ко мне пришли полицейские и вызвали в ОВД. Там на меня составил протокол... Знаете, когда по моему делу выносили постановление, у судьи на лице было написано, что для него это тяжкая обязанность... Мы собираемся обжаловать решение суда, конечно, как только получу на руки постановление», — сказала Антонова.

Ранее Юга.ру писали, что 24 февраля и 27 февраля на улицы в центре Краснодара вышли несогласные с «военной операцией» в Украине. Этих людей, просто прохожих и освещавших события журналистов доставляли в отделы полиции для дачи объяснений.

Напомним, в Сочи в марте девушку оштрафовали на 100 тыс. рублей за пацифистские стикеры. Дважды она расклеивала стикеры пацифистского содержания в магазине.