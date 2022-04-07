В краснодарском микрорайоне Почтовом достроили школу на 1 тыс. 550 мест

Школу на улице Автолюбителей в Краснодаре ввели в эксплуатацию. С 1 сентября там начнутся занятия

В администрации Краснодарского края 7 апреля сообщили о завершении строительства школы на 1 тыс. 550 мест на улице Автолюбителей в Краснодаре. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сказал, что «сегодня здание получило акт ввода в эксплуатацию». Перед началом занятий чиновники планируют закупить технику и оборудование для учебного процесса.

Площадь школы превышает 27 тыс. кв. м. Помимо учебных классов там есть зал для занятий хореографией, лингафонные кабинеты, три спортивных зала, а рядом — футбольное поле с искусственным покрытием.