В краснодарском микрорайоне Почтовом достроили школу на 1 тыс. 550 мест

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта admkrai.krasnodar.ru
    © Скриншот с сайта admkrai.krasnodar.ru

Школу на улице Автолюбителей в Краснодаре ввели в эксплуатацию. С 1 сентября там начнутся занятия

В администрации Краснодарского края 7 апреля сообщили о завершении строительства школы на 1 тыс. 550 мест на улице Автолюбителей в Краснодаре. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сказал, что «сегодня здание получило акт ввода в эксплуатацию». Перед началом занятий чиновники планируют закупить технику и оборудование для учебного процесса.

Площадь школы превышает 27 тыс. кв. м. Помимо учебных классов там есть зал для занятий хореографией, лингафонные кабинеты, три спортивных зала, а рядом — футбольное поле с искусственным покрытием.

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В администрации уточнили, что в 2022 году в Краснодарском крае в эксплуатацию введут 17 школ.

Ранее Юга.ру писали, что мэр Краснодара Андрей Алексеенко пообещал, что в Центральном округе города построят три школы и четыре детских сада.

Краснодар Образование Строительство

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В краснодарском микрорайоне Почтовом достроили школу на 1 тыс. 550 мест
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