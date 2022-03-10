Мэр Краснодара пообещал, что в Центральном округе города построят три школы и четыре детских сада

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Глава города Андрей Алексеенко рассказал о проектировке социального кластера в Центральном округе города

10 марта Алексеенко в своем аккаунте в телеграм опубликовал сообщение о проектировке социального кластера в Краснодаре. По его словам, в Центральном округе собираются построить три школы: на 1 тыс. 550 мест в районе улицы Павлова, на 1 тыс. 100 мест в районе улицы Воронежской и на 1 тыс. 150 мест в районе улицы Обрывной.

Также чиновники планируют построить три детских сада: один детский сад на 350 мест в районе улицы Павлова и два детских сада на 300 и 275 мест в районе улицы Обрывной. О примерных сроках завершения строительства не сообщается.

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Еще один детский сад на 180 мест строится в районе улицы Воронежской, недалеко от ЖК «Фонтаны».

«Детсады, школы и поликлиники в центральном округе нужны не меньше, чем в новых районах. Просто потому, что их банально не строилось много лет», — написал Алексеенко. 

Андрей Алексеенко Краснодар Строительство

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