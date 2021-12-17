В Краснодаре появился новый микрорайон. Он называется «Любимово»

17 декабря депутат городской думы Краснодара Владимир Вербицкий сообщил, что в Краснодаре появился новый микрорайон и рассказал где он находится

Вербитский опубликовал в своем телеграм-аккаунте пост с сообщением, что депутаты гордумы поддержали решение топонимической комиссии о названии территории в Прикубанском округе рядом с поселком Краснодарский. Участок земли, ограниченный улицами Кирилла Россинского, Батуринской и Семигорской теперь называется «Микрорайон Любимово».

Он даже приложил карту нового района. Выглядит она так: