В Краснодаре появился новый микрорайон. Он называется «Любимово»
17 декабря депутат городской думы Краснодара Владимир Вербицкий сообщил, что в Краснодаре появился новый микрорайон и рассказал где он находится
Вербитский опубликовал в своем телеграм-аккаунте пост с сообщением, что депутаты гордумы поддержали решение топонимической комиссии о названии территории в Прикубанском округе рядом с поселком Краснодарский. Участок земли, ограниченный улицами Кирилла Россинского, Батуринской и Семигорской теперь называется «Микрорайон Любимово».
Он даже приложил карту нового района. Выглядит она так:
Ранее Юга.ру писали, что в восточной части города планируют создать промышленный кластер. Он появится районе поселка Лазурный. По словам мэра Краснодара Андрея Алексеенко, для развития промышленной зоны хотят присоединить прилегающий земельный участок площадью около 240 гектаров, но это федеральная земля. Она находится в бессрочном пользовании КубГАУ.