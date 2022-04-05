В Ейске на аукцион еще раз выставили старейший пивзавод «Приазовская Бавария». Раньше там работал бывший глава Ейска
ЗАО «Приазовская Бавария» выставили на продажу за 195 млн рублей
Как пишет газета «Коммерсантъ-Кубань», ейский пивзавод «Приазовская Бавария» выставили на продажу за 195 млн рублей. Руководство завода сообщило, что предприятие нерентабельно последние несколько лет. Проблемы появились еще до коронавируса, но пандемия усугубила их. Директор ЗАО «Приазовская Бавария» Наталия Бурназова рассказала, что существовал завод за счет средств учредителя, благодаря чему удалось модернизировать производство. С 2021 года завод закрыт, там продолжается реконструкция. Затем производство возобновится.
Газета уточняет, что с 2010 года по 2016 год на заводе проводили модернизацию оборудования и коммунального хозяйства стоимостью 140 млн рублей.
Завод пытаются продать уже семь лет. Сначала его активы продавали за 500 млн рублей, потом сумма снизилась в два раза, сейчас — до 195 млн рублей.
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На сайте «Приазовской Баварии» говорится, что завод начали строить в 1861 году, через 14 лет после основания города князем Воронцовым. Закончили строительство пивзавода предприниматель Лосев М.А. совместно с немецкими акционерами. Они и дали заводу название — «Приазовская Бавария». Во время Великой Отечественной войны завод подорвали, но его удалось восстановить. С 1992 года пивоваренный завод стал называться ЗАО «Приазовская Бавария».
Помимо пивной продукции там производят квас, газировку и питьевую воду.
По данным «СПАРК-Интерфакс», 59,60% доли УК предприятия принадлежит бизнесмену Валерию Парагульгову. Директором является Наталия Бурназова. Основной вид деятельности — производство пива. По итогам 2021 года, выручка общества составила 6,3 млн рублей, убыток — 16,3 млн рублей. Согласно финансовой отчетности, предприятие является убыточным на протяжении последних пяти лет.
Ранее на заводе на руководящей должности работал бывший глава Ейска Виктор Ляхов. Юга.ру писали, что он досрочно сложил полномочия 30 марта.
Напомним, ранее суд признал банкротом Пашковский хлебозавод — старейшее предприятие этой отрасли в Краснодаре. Процедуру банкротства в отношении хлебозавода запустили еще в марте 2021 года, к тому моменту суммарная задолженность предприятия кредиторам составляла 11,5 миллионов рублей. 29 марта были остановлены производственные линии, а с 14 апреля сотрудников завода (это 131 человек) отправили в неоплачиваемый отпуск.