В Ейске на аукцион еще раз выставили старейший пивзавод «Приазовская Бавария». Раньше там работал бывший глава Ейска

Как пишет газета «Коммерсантъ-Кубань», ейский пивзавод «Приазовская Бавария» выставили на продажу за 195 млн рублей. Руководство завода сообщило, что предприятие нерентабельно последние несколько лет. Проблемы появились еще до коронавируса, но пандемия усугубила их. Директор ЗАО «Приазовская Бавария» Наталия Бурназова рассказала, что существовал завод за счет средств учредителя, благодаря чему удалось модернизировать производство. С 2021 года завод закрыт, там продолжается реконструкция. Затем производство возобновится.

Газета уточняет, что с 2010 года по 2016 год на заводе проводили модернизацию оборудования и коммунального хозяйства стоимостью 140 млн рублей.

Завод пытаются продать уже семь лет. Сначала его активы продавали за 500 млн рублей, потом сумма снизилась в два раза, сейчас — до 195 млн рублей.