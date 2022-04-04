В Краснодаре состоится премьера спектакля «Предложение» по Чехову

Краснодарский край

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  • © Фото Pixabay с сайта www.pexels.com
    © Фото Pixabay с сайта www.pexels.com

В краснодарском пространстве «Колос» 23 и 28 апреля состоится премьера спектакля «Предложение»

Постановку по одноименной пьесе Антона Чехова осуществила режиссера театра Veritas Екатерина Симонова. Роли исполнили Дмитрий Волох, Мария Барабаш и Никита Клименко.

«Я ставила отрывок этой пьесы, когда училась на третьем курсе института культуры. Спустя восемь лет увидела в этих актерах потенциальных героев. Я люблю Чехова, мне близок его юмор. Нашему театру не хватает комедийных постановок, поэтому решила снова воплотить идею в жизнь, только уже полную версию. Мы пробуем улыбнуть зрителя, чтобы люди в нашем театре не только лечили душу серьезными произведениями, но и умели отдыхать», — рассказала Юга.ру Екатерина Симонова.

Действие пьесы Чехова происходит в усадьбе Чубукова, куда приезжает Иван Васильевич Ломов. Хозяин узнает, что тот хочет просить руки его дочери Натальи Степановны. Оставшись наедине, молодые люди начинают спорить на самые разные темы, и в итоге Ломова выгоняют. Узнав о цели визита, девушка требует вернуть гостя назад. Снова разгорается скандал.

Арт-пространство «Колос» находится по адресу улица Калинина, 368. Начало спектаклей в 19:30. Стоимость билетов 700 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 8-9 апреля пройдут гастроли Донецкого республиканского академического театра кукол. Зрителям покажут постановки «Таинственный гиппопотам» и «Дорога в Вифлеем».

А в театре драмы имени Максима Горького 26–28 апреля состоятся премьерные показы нового спектакля «Человечный человек» по пьесе финской писательницы Сиркку Пелтола.

Афиша Краснодара Искусство Краснодар Театры

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