Краснодар с гастролями посетит Донецкий театр кукол

Об этом сообщает пресс-служба театра. В рамках так называемых «Больших гастролей» артисты посетят Ростовскую область, Краснодарский край, Республики Крым и Адыгея. В репертуар вошли два спектакля — «Таинственный гиппопотам» (3+) и «Дорога в Вифлеем» (6+).

«Спектакли подобраны не случайно. Они наглядно демонстрируют тематическое разнообразие. Постановки ориентированы на разную возрастную категорию, поэтому они будут интересны как совсем юным зрителям, так и ребятам постарше. Думаю, что родители тоже не останутся равнодушными», — прокомментировал главный режиссер Донецкого театра кукол Анатолий Поляк.

В Краснодаре постановки покажут в Краевом театре кукол. «Дорогу в Вифлеем» можно будет посмотреть 8 апреля, «Таинственного гиппопотама» — 9 апреля. Начало в 11:00 и 15:00. Билеты в продаже.

Донецкий республиканский академический театр кукол основан в 1933 году. Сначала творческий коллектив насчитывал лишь восемь актеров, которые сами делали кукол, декорации и реквизит. Тогда в репертуаре были сказки «Ивасик-Телесик», «Коза-дереза», «Три поросенка» и «Сказка о царе Салтане». За годы работы Донецкий театр кукол поставил более 200 спектаклей.

Как писали Юга.ру, сегодня, 23 марта, в Краснодаре состоятся гастроли Донецкого театра оперы и балета имени Соловьяненко. Зрителям покажут постановки «Малыш и Карлсон» и «Тысяча и одна ночь».