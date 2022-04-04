Мэр Краснодара возмутился пустырем, который «должен быть сквером». Еще он поручил убрать «неправильный муниципальный забор»

Речь идет о зеленой зоне на перекрестке улиц Седина и Постовой в Краснодаре. Сквер решили благоустроить еще в 2019 году

Ранее Юга.ру писали, что сквер с фонтаном на перекрестке Седина и Постовой решили сделать в 2019 году. У этого участка оказалась сложная судьба. Сначала там был сквер с памятником летчику Александру Покрышкину. Однако более десяти лет назад эта земля стала частной. Там хотели построить многоквартирный дом, потом — офисный центр.

«Рассчитываю, что в этом году (2019) приведем ее в полный порядок», — сказал тогда бывший мэр Краснодара Евгений Первышов.

Потом вокруг будущей зеленой зоны появился забор. В марте 2020 года на территории прошли археологические раскопки, во время которых археологи нашли клад серебряных монет эпохи Николая II. Монеты зарыли, вероятно, по времена революции и гражданской войны. В мае 2020 года там раскопали древние артефакты и элементы быта XIX-XX веков.