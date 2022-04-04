Мэр Краснодара возмутился пустырем, который «должен быть сквером». Еще он поручил убрать «неправильный муниципальный забор»
Речь идет о зеленой зоне на перекрестке улиц Седина и Постовой в Краснодаре. Сквер решили благоустроить еще в 2019 году
Ранее Юга.ру писали, что сквер с фонтаном на перекрестке Седина и Постовой решили сделать в 2019 году. У этого участка оказалась сложная судьба. Сначала там был сквер с памятником летчику Александру Покрышкину. Однако более десяти лет назад эта земля стала частной. Там хотели построить многоквартирный дом, потом — офисный центр.
«Рассчитываю, что в этом году (2019) приведем ее в полный порядок», — сказал тогда бывший мэр Краснодара Евгений Первышов.
Потом вокруг будущей зеленой зоны появился забор. В марте 2020 года на территории прошли археологические раскопки, во время которых археологи нашли клад серебряных монет эпохи Николая II. Монеты зарыли, вероятно, по времена революции и гражданской войны. В мае 2020 года там раскопали древние артефакты и элементы быта XIX-XX веков.
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Что касается сквера, то долгое время о его строительстве ничего не говорили.
4 апреля 2022 года чиновники снова вспомнили про зеленую зону. В неофициальном аккаунте главы Краснодара Андрея Алексеенко в телеграм появился пост о сквере.
«Одна из горячих тем городской планерки сегодня. На углу Седина и Постовой пустырь, который должен быть сквером. Но по факту пустырь. Много лет. С мусором и ямами, да еще огороженный много лет назад муниципальным забором... тыльной стороной на улицу, к центральному парку Городской сад», — говорится в тексте сообщения.
На городской планерке Андрей Алексеенко поручил убрать «неправильный забор». За ним, по его словам, «бардак и свалка». Также он сказал, что проект сквера уже готов, решается вопрос финансирования. О примерной дате благоустройства вновь ничего не говорится.
Сам сквер находится вот здесь: