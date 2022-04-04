На Кубани похоронили еще одного солдата, погибшего в Украине

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

30 марта в станице Роговской Тимашесвского района похоронили 36-летнего Демьяна Мозгового. Он погиб во время «специальной военной операции» в Украине

Газета «Знамя Труда» в Тимашевском районе 1 апреля сообщила о смерти военного из Краснодарского края. 36-летний местный житель служил в танковых войсках и погиб во время «специальной военной операции». Информация об этом появилась в социальных сетях газеты. Дата и место гибели не уточняются. По данным газеты, Демьяна Мозгового посмертно наградили Орденом мужества.

Информацию о смерти военного Юга.ру подтвердили в администрации Краснодарского края.

Читайте также:

Ранее Юга.ру писали, что в Украине во время «специальной военной операции» погиб замкомандующего Черноморским флотом капитан первого ранга Андрей Палий. Он родился и учился в Киеве.

Интернет-портал 93.ru писал, что спустя месяц после начала «военной спецоперации» в Украине официально подтвердилась информация о гибели 26 военных из Краснодарского края.

Ранее информацию о гибели военных публиковали районные чиновники в социальных сетях, позже некрологи стали появляться и на сайте администрации Краснодарского края. Сейчас публикация этой информации прекратилась.

смерть Тимашевский район Украина

Все материалы по теме:

Новости

На Кубани похоронили еще одного солдата, погибшего в Украине
На трассе А-147 под Сочи ввели еще один реверс
В Краснодаре снова похолодает, а на Кубани пройдут дожди
Задержан бывший начальник угрозыска Анапы, которого искали девять лет
Авария на теплотрассе оставила часть краснодарского микрорайона Гидростроителей без горячей воды
25 тысяч жителей Сочи остались без воды из-за двойной аварии

Лента новостей

Выделенки с препятствиями
1 апреля, 08:10
Выделенки с препятствиями
Как работают полосы для общественного транспорта в Краснодаре
В Краснодаре пустили трамваи по улице Московской
31 марта, 12:51
В Краснодаре пустили трамваи по улице Московской
Рассказываем, как это было
Заброшенный аквапарк на Затоне собирались отремонтировать летом 2022 года
31 марта, 16:21
Заброшенный аквапарк на Затоне собирались отремонтировать летом 2022 года
Что с ним сейчас?

Реклама на сайте