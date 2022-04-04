На Кубани похоронили еще одного солдата, погибшего в Украине

30 марта в станице Роговской Тимашесвского района похоронили 36-летнего Демьяна Мозгового. Он погиб во время «специальной военной операции» в Украине

Газета «Знамя Труда» в Тимашевском районе 1 апреля сообщила о смерти военного из Краснодарского края. 36-летний местный житель служил в танковых войсках и погиб во время «специальной военной операции». Информация об этом появилась в социальных сетях газеты. Дата и место гибели не уточняются. По данным газеты, Демьяна Мозгового посмертно наградили Орденом мужества.

Ранее Юга.ру писали, что в Украине во время «специальной военной операции» погиб замкомандующего Черноморским флотом капитан первого ранга Андрей Палий. Он родился и учился в Киеве.

Интернет-портал 93.ru писал, что спустя месяц после начала «военной спецоперации» в Украине официально подтвердилась информация о гибели 26 военных из Краснодарского края.

Ранее информацию о гибели военных публиковали районные чиновники в социальных сетях, позже некрологи стали появляться и на сайте администрации Краснодарского края. Сейчас публикация этой информации прекратилась.