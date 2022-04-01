«Ростелеком» поддержит социальные стартапы. Заявки на инкубатор 90 Days Challenge можно подать уже сейчас

1 апреля 2022 года открылся новый набор в одну из первых российских программ развития социального предпринимательства — инкубатор 90 Days Challenge от Impact Hub Moscow . За три месяца она поможет пройти весь путь от идеи до первых продаж.

К участию приглашают социальные стартапы на стадии формирования идеи или с тестовой версией продукта, некоммерческие организации, которые хотят запустить платный продукт, и предпринимателей, желающих запустить новый импакт-проект. После конкурсного отбора кандидаты смогут бесплатно пройти обучение.

За семь лет существования программы 90 Days Challenge в ней приняли участие более 4 тыс. человек из 105 городов России, запустились 212 проектов, 70% из которых продолжили развитие.

«По опыту проведения программы мы знаем, насколько важна поддержка сообщества и опытных предпринимателей на стадии запуска проекта в период неопределенности и экономических вызовов. Концепция Lean Startup, которую мы берем за основу, особенно актуальна в условиях ограниченных ресурсов и необходимости быстрых решений. Помимо обучающего блока, программа инкубатора включает еженедельные встречи с трекером, знакомство с действующими социальными предпринимателями, а также нетворкинг между участниками программы. Мы уверены, что в кризис можно найти и открыть свое дело, которое принесет пользу людям, и предлагаем сделать это вместе», — прокомментировала сооснователь и директор Impact Hub Moscow Екатерина Халецкая.

«Ростелеком» много лет поддерживает социально значимые программы, нацеленные на улучшение качества жизни миллионов жителей России. Наша номинация «Интернет для лучшего мира» — прекрасная возможность для молодых предпринимателей с помощью современных цифровых технологий помочь гражданам, по-настоящему нуждающимся в помощи. Это не просто конкурс, а полноценная программа развития, результатом которой становится реальный проект, который помогает изменить мир к лучшему», — сказала директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности Юлиана Соколенко.