«Ростелеком» поддержит социальные стартапы. Заявки на инкубатор 90 Days Challenge можно подать уже сейчас

Партнерский Вся Россия

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  • © Фото pch.vector, freepik.com
    © Фото pch.vector, freepik.com

Восьмой год подряд «Ростелеком» поддерживает спецноминацию «Интернет для лучшего мира» для проектов, которые при решении социальных проблем используют интернет-технологии

1 апреля 2022 года открылся новый набор в одну из первых российских программ развития социального предпринимательства — инкубатор 90 Days Challenge от Impact Hub Moscow. За три месяца она поможет пройти весь путь от идеи до первых продаж.

О номинации в 2021 году:

К участию приглашают социальные стартапы на стадии формирования идеи или с тестовой версией продукта, некоммерческие организации, которые хотят запустить платный продукт, и предпринимателей, желающих запустить новый импакт-проект. После конкурсного отбора кандидаты смогут бесплатно пройти обучение.

Инкубатор 90 Days Challenge пройдет онлайн с 1 июня по 31 августа 2022 года. Заявки принимаются до 21 апреля 2022 года (включительно) на сайте www.90dch.ru.

За семь лет существования программы 90 Days Challenge в ней приняли участие более 4 тыс. человек из 105 городов России, запустились 212 проектов, 70% из которых продолжили развитие.

Примеры успешных программ прошлых лет:

  • «Какая разница» (Санкт-Петербург) — центр инклюзивных проектов и социальной интеграции детей с особыми потребностями. За 90 дней инкубатора центр оформил юридическое лицо, разработал бизнес-модель и просчитал экономику, открыл новые направления деятельности, набрал команду, снял помещение и начат ремонт. Увеличилось количество семей-благополучателей, появились коллаборации с местным малым бизнесом в Петербурге;
  • «Няни особого назначения» (Москва) — сервис по подбору нянь для помощи семьям с тяжелобольными детьми запустился в феврале 2020 года. К декабрю, после обучения в инкубаторе 90 Days Challenge, выручка компании составила 5,4 млн рублей и по итогам года вышла на точку безубыточности.

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«По опыту проведения программы мы знаем, насколько важна поддержка сообщества и опытных предпринимателей на стадии запуска проекта в период неопределенности и экономических вызовов. Концепция Lean Startup, которую мы берем за основу, особенно актуальна в условиях ограниченных ресурсов и необходимости быстрых решений. Помимо обучающего блока, программа инкубатора включает еженедельные встречи с трекером, знакомство с действующими социальными предпринимателями, а также нетворкинг между участниками программы. Мы уверены, что в кризис можно найти и открыть свое дело, которое принесет пользу людям, и предлагаем сделать это вместе», — прокомментировала сооснователь и директор Impact Hub Moscow Екатерина Халецкая.

«Ростелеком» много лет поддерживает социально значимые программы, нацеленные на улучшение качества жизни миллионов жителей России. Наша номинация «Интернет для лучшего мира» — прекрасная возможность для молодых предпринимателей с помощью современных цифровых технологий помочь гражданам, по-настоящему нуждающимся в помощи. Это не просто конкурс, а полноценная программа развития, результатом которой становится реальный проект, который помогает изменить мир к лучшему», — сказала директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности Юлиана Соколенко.

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