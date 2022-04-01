«Ростелеком» поддержит социальные стартапы. Заявки на инкубатор 90 Days Challenge можно подать уже сейчас
Восьмой год подряд «Ростелеком» поддерживает спецноминацию «Интернет для лучшего мира» для проектов, которые при решении социальных проблем используют интернет-технологии
1 апреля 2022 года открылся новый набор в одну из первых российских программ развития социального предпринимательства — инкубатор 90 Days Challenge от Impact Hub Moscow. За три месяца она поможет пройти весь путь от идеи до первых продаж.
О номинации в 2021 году:
К участию приглашают социальные стартапы на стадии формирования идеи или с тестовой версией продукта, некоммерческие организации, которые хотят запустить платный продукт, и предпринимателей, желающих запустить новый импакт-проект. После конкурсного отбора кандидаты смогут бесплатно пройти обучение.
Инкубатор 90 Days Challenge пройдет онлайн с 1 июня по 31 августа 2022 года. Заявки принимаются до 21 апреля 2022 года (включительно) на сайте www.90dch.ru.
За семь лет существования программы 90 Days Challenge в ней приняли участие более 4 тыс. человек из 105 городов России, запустились 212 проектов, 70% из которых продолжили развитие.
Примеры успешных программ прошлых лет:
- «Какая разница» (Санкт-Петербург) — центр инклюзивных проектов и социальной интеграции детей с особыми потребностями. За 90 дней инкубатора центр оформил юридическое лицо, разработал бизнес-модель и просчитал экономику, открыл новые направления деятельности, набрал команду, снял помещение и начат ремонт. Увеличилось количество семей-благополучателей, появились коллаборации с местным малым бизнесом в Петербурге;
- «Няни особого назначения» (Москва) — сервис по подбору нянь для помощи семьям с тяжелобольными детьми запустился в феврале 2020 года. К декабрю, после обучения в инкубаторе 90 Days Challenge, выручка компании составила 5,4 млн рублей и по итогам года вышла на точку безубыточности.
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«По опыту проведения программы мы знаем, насколько важна поддержка сообщества и опытных предпринимателей на стадии запуска проекта в период неопределенности и экономических вызовов. Концепция Lean Startup, которую мы берем за основу, особенно актуальна в условиях ограниченных ресурсов и необходимости быстрых решений. Помимо обучающего блока, программа инкубатора включает еженедельные встречи с трекером, знакомство с действующими социальными предпринимателями, а также нетворкинг между участниками программы. Мы уверены, что в кризис можно найти и открыть свое дело, которое принесет пользу людям, и предлагаем сделать это вместе», — прокомментировала сооснователь и директор Impact Hub Moscow Екатерина Халецкая.
«Ростелеком» много лет поддерживает социально значимые программы, нацеленные на улучшение качества жизни миллионов жителей России. Наша номинация «Интернет для лучшего мира» — прекрасная возможность для молодых предпринимателей с помощью современных цифровых технологий помочь гражданам, по-настоящему нуждающимся в помощи. Это не просто конкурс, а полноценная программа развития, результатом которой становится реальный проект, который помогает изменить мир к лучшему», — сказала директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности Юлиана Соколенко.