В Адыгее появился первый социальный предприниматель

Адыгея

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В Адыгее в 2020 году начал действовать институт социального предпринимательства

Институт социального предпринимательства для предоставления льгот бизнесу будет способствовать решению социальных проблем граждан и общества. Об этом 18 марта рассказали порталу Юга.ру в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи. Статус социального предпринимательства будут предоставлять коллегиальным решением. Для этого в начале 2020 года в республике создали комиссию по рассмотрению вопросов признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями Адыгеи.

«Накануне состоялось первое заседание. По его итогам индивидуальный предприниматель Мария Шора признана социальным предприятием. Она стала первым в регионе бизнесменом, получившим данный статус», — отметили в профильном министерстве.

Шора оказывает услуги по дневному уходу за детьми от 1 до 12 лет с ограниченными возможностями здоровья (аутизм, ДЦП). При этом услуги для детей до пяти лет, детей-инвалидов, детей из многодетных семей предприниматель оказывает бесплатно. Девушка также занимается организацией развивающих мастер-классов, праздников и акций для онкобольных детей и детей, которые находятся в травматологическом отделении больницы.

«Теперь статус социального предприятия позволит предпринимателю получить комплекс дополнительных мер государственной поддержки бизнеса для этой категории бизнеса, в том числе финансовой поддержки в виде субсидий», — добавили в министерстве экономического развития и торговли региона.

Напомним, в марте глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил использовать все механизмы господдержки предпринимателей.

Бизнес-сообщество Деньги Мурат Кумпилов поддержка малого бизнеса

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