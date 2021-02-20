«Ростелеком» поддерживает номинацию для социальных ИТ-проектов

Она разыгрывается в рамках инкубационной программы 90 Days Challenge от Impact Hub Moscow. Это одна из первых программ развития социального бизнеса в РФ, которая помогает за три месяца пройти от идеи до первых продаж.

В этом году программа инкубатора делится на две части: START и PRO. К участию приглашаются проекты, находящиеся на стадии реализации и у которых уже есть тестовая версия продукта, а также команды, которые хотят развиваться в сфере импакт-предпринимательства, но им нужна поддержка в формулировке, доработке и тестировании бизнес-идеи. Под импакт-предпринимательством (от англ. Impact — «воздействие») понимается бизнес, приводящий к долгосрочным изменениям социальной сферы. В номинации «Ростелекома» участвуют проекты, которые с помощью интернета помогают решать важные проблемы общества и экономики.