«Ростелеком» поддерживает номинацию для социальных ИТ-проектов
«Ростелеком» поддерживает спецноминацию «Интернет для лучшего мира» седьмой год подряд
Она разыгрывается в рамках инкубационной программы 90 Days Challenge от Impact Hub Moscow. Это одна из первых программ развития социального бизнеса в РФ, которая помогает за три месяца пройти от идеи до первых продаж.
В этом году программа инкубатора делится на две части: START и PRO. К участию приглашаются проекты, находящиеся на стадии реализации и у которых уже есть тестовая версия продукта, а также команды, которые хотят развиваться в сфере импакт-предпринимательства, но им нужна поддержка в формулировке, доработке и тестировании бизнес-идеи. Под импакт-предпринимательством (от англ. Impact — «воздействие») понимается бизнес, приводящий к долгосрочным изменениям социальной сферы. В номинации «Ростелекома» участвуют проекты, которые с помощью интернета помогают решать важные проблемы общества и экономики.
«Согласно исследованию Impact Hub Moscow, средний возраст импакт-предприятий в РФ составляет 5–6 лет. В 2015 году инкубатор 90 Days Challenge стоял у истоков активного развития социального предпринимательства в нашей стране и за несколько лет дал старт 150 компаниям, которые сегодня развивают импакт-экономику, запускают социальные франшизы и вносят весомый вклад в решение общественных и экологических проблем. Для успешного развития социального стартапа в равной степени нужны как бизнес-компетенции, так и поддержка менторов и единомышленников. Именно в балансе этих двух компонентов и заключается эффективность программы инкубатора 90 Days Challenge», — отметила сооснователь и директор Impact Hub Moscow Екатерина Халецкая.
Отобранные кандидаты смогут бесплатно пройти обучение и получить менторскую поддержку. Подать заявку можно до 31 марта 2021 года на сайте 90dch.ru. Достаточно иметь идею или тестовую версию продукта.