Соленые озера в Приморско-Ахтарске получили особый охранный статус

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот с сайта admkrai.krasnodar.ru
    © Скриншот с сайта admkrai.krasnodar.ru

Система соленых озер в Приморско-Ахтарске вошла в список особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

В администрации Краснодарского края 31 марта сообщили, что соленые озера в Приморско-Ахтарске получили особый статус. Теперь эта территория находится под защитой регионального министерства природных ресурсов.

По словам чиновников, на территории озер останавливаются и зимуют водоплавающие и околоводные птицы. Там обитает более десяти краснокнижных видов, например, орлан-белохвост, колпица, каравайка, ходулочник, шилоклювка, кулик-сорока, морской зуек, степная тиркушка, малая крачка.

«Ценность озер определяют и запасы иловых отложений, которые можно применять в бальнеологии. Природа богата растениями, полезные свойства которых широко используют в отраслях пищевого, фармацевтического, сельскохозяйственного производств», — говорится в сообщении администрации.

Читайте также:

Соленые озера находятся недалеко от хутора Новопокровского. После того как территория получила особый охранный статус, там запрещается любая деятельность по переселению животных какого-либо вида.

Ранее Юга.ру писали, что на территории Гулькевичского и Кавказского районов создали заказник с краснокнижными животными и растениями. Особо охраняемая природная территория на левобережье реки Кубани создана для сохранения уникального природного комплекса и поддержания экологического баланса.

Животные Приморско-Ахтарский район Экология

Новости

Кондратьев пообещал, что кубанские призывники не поедут в Украину
В Сочинском нацпарке нашли 17 построек, которые появились там незаконно. Теперь их собираются сносить
В Краснодаре водитель насмерть сбил женщину во дворе дома и скрылся. Полиция ищет свидетелей
Соленые озера в Приморско-Ахтарске получили особый охранный статус
Забронировать номер онлайн нельзя, а по телефону — можно. Что происходит с краснодарским отелем Marriott?
Новороссийцы в апреле смогут бесплатно смотреть фильмы в кинотеатре «Нептун»

Лента новостей

Выделенки с препятствиями
Сегодня, 08:10
Выделенки с препятствиями
Как работают полосы для общественного транспорта в Краснодаре
В Краснодаре пустили трамваи по улице Московской
Вчера, 12:51
В Краснодаре пустили трамваи по улице Московской
Рассказываем, как это было
Заброшенный аквапарк на Затоне собирались отремонтировать летом 2022 года
Вчера, 16:21
Заброшенный аквапарк на Затоне собирались отремонтировать летом 2022 года
Что с ним сейчас?

Реклама на сайте