Соленые озера в Приморско-Ахтарске получили особый охранный статус

Система соленых озер в Приморско-Ахтарске вошла в список особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

В администрации Краснодарского края 31 марта сообщили, что соленые озера в Приморско-Ахтарске получили особый статус. Теперь эта территория находится под защитой регионального министерства природных ресурсов.

По словам чиновников, на территории озер останавливаются и зимуют водоплавающие и околоводные птицы. Там обитает более десяти краснокнижных видов, например, орлан-белохвост, колпица, каравайка, ходулочник, шилоклювка, кулик-сорока, морской зуек, степная тиркушка, малая крачка.

«Ценность озер определяют и запасы иловых отложений, которые можно применять в бальнеологии. Природа богата растениями, полезные свойства которых широко используют в отраслях пищевого, фармацевтического, сельскохозяйственного производств», — говорится в сообщении администрации.