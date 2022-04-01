Соленые озера в Приморско-Ахтарске получили особый охранный статус
Система соленых озер в Приморско-Ахтарске вошла в список особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
В администрации Краснодарского края 31 марта сообщили, что соленые озера в Приморско-Ахтарске получили особый статус. Теперь эта территория находится под защитой регионального министерства природных ресурсов.
По словам чиновников, на территории озер останавливаются и зимуют водоплавающие и околоводные птицы. Там обитает более десяти краснокнижных видов, например, орлан-белохвост, колпица, каравайка, ходулочник, шилоклювка, кулик-сорока, морской зуек, степная тиркушка, малая крачка.
«Ценность озер определяют и запасы иловых отложений, которые можно применять в бальнеологии. Природа богата растениями, полезные свойства которых широко используют в отраслях пищевого, фармацевтического, сельскохозяйственного производств», — говорится в сообщении администрации.
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Соленые озера находятся недалеко от хутора Новопокровского. После того как территория получила особый охранный статус, там запрещается любая деятельность по переселению животных какого-либо вида.
Ранее Юга.ру писали, что на территории Гулькевичского и Кавказского районов создали заказник с краснокнижными животными и растениями. Особо охраняемая природная территория на левобережье реки Кубани создана для сохранения уникального природного комплекса и поддержания экологического баланса.