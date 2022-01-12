На Кубани создали природный заказник с краснокнижными животными и растениями

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Власти Краснодарского края создали природный зоологический заказник в Гулькевичском и Кавказском районах на площади 13 тыс. га

В администрации Краснодарского края 12 января сообщили о создании природного заказника на левобережье Кубани в Гулькевичском и Кавказском районах. По словам вице-губернатора Сергея Болдина, особо охраняемая природная территория создана для сохранения уникального природного комплекса и поддержания экологического баланса. Там встречаются более 80 видов растений и животных из Красной книги.

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В администрации край добавили, что в акватории реки Кубань на территории заповедника — вблизи урочища Кадушкино — зимует сазан, лещ, европейский сом, толстолобик. На этом участке реки запретили любительское рыболовство с 15 ноября по 31 марта. Также нельзя перекрывать или изменять русло, углублять дно или засыпать его грунтом.

В 2022 году в регионе планируют создать еще 12 особо охраняемых природных территорий регионального значения. 

Гулькевичский район Животные Кавказский район

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