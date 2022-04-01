Топ-менеджер Sirius Hotels стал послом гостеприимства на всероссийском туристическом конкурсе

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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  • Георгий Марейчев © Фото предоставлено пресс-службой сети Sirius Hotels
    Георгий Марейчев © Фото предоставлено пресс-службой сети Sirius Hotels

В России стартовал конкурс «Мастера гостеприимства». Директор департамента управления гостиницами Sirius Hotels Георгий Марейчев стал его официальным представителем в Краснодарском крае

Цель конкурса — развитие привлекательности внутреннего туризма и поиск перспективных кадров. Поучаствовать в нем могут как действующие работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеры, так и представители других креативных индустрий. Это отличный шанс научиться вести проекты, приобрести навыки предпринимательства, получить предложение о работе и грант на запуск стартапа или оплату образования.

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Важная роль в конкурсе отведена послам гостеприимства. В 2022 году своим опытом поделятся 107 ярких лидеров индустрии. Они создадут на территории своих регионов сообщества, неравнодушные к развитию внутреннего туризма, и, взаимодействуя с государственными органами и общественными организациями, реализуют акции, проекты, проведут презентации.

Послом гостеприимства в Краснодарском крае в 2022 году стал директор департамента управления гостиницами Sirius Hotels Георгий Марейчев.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Регистрация участников продлится до 5 апреля на сайте welcomecup.ru.

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Георгий Марейчев в сфере гостеприимства 18 лет. Работал в УК «Прованс», управляющей отелями в горном и прибрежном кластерах, а также в ГК «Имеретинский». В 2019 году занял должность операционного управляющего гостиницы «Дельта Сириус» фонда «Талант и успех», в августе 2020 года назначен директором департамента управления гостиницами фонда. Во втором сезоне конкурса «Мастера гостеприимства» он дошел до финала, презентовав проект «Умного туризма» на федеральной территории «Сириус».

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