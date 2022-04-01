Топ-менеджер Sirius Hotels стал послом гостеприимства на всероссийском туристическом конкурсе

В России стартовал конкурс «Мастера гостеприимства». Директор департамента управления гостиницами Sirius Hotels Георгий Марейчев стал его официальным представителем в Краснодарском крае

Цель конкурса — развитие привлекательности внутреннего туризма и поиск перспективных кадров. Поучаствовать в нем могут как действующие работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеры, так и представители других креативных индустрий. Это отличный шанс научиться вести проекты, приобрести навыки предпринимательства, получить предложение о работе и грант на запуск стартапа или оплату образования.

Важная роль в конкурсе отведена послам гостеприимства. В 2022 году своим опытом поделятся 107 ярких лидеров индустрии. Они создадут на территории своих регионов сообщества, неравнодушные к развитию внутреннего туризма, и, взаимодействуя с государственными органами и общественными организациями, реализуют акции, проекты, проведут презентации.

Послом гостеприимства в Краснодарском крае в 2022 году стал директор департамента управления гостиницами Sirius Hotels Георгий Марейчев. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Регистрация участников продлится до 5 апреля на сайте welcomecup.ru.