Зачем ехать на отдых в Сириус? Мы знаем ответ

С чем у вас ассоциируется наше Черноморское побережье? Залитые солнцем пляжи? Вареная кукуруза, дыни и шашлык? Красивая природа? Все верно.

А теперь у вас есть возможность узнать про модное явление «умный туризм» и стать «умным туристом».

Вдобавок к традиционным радостям пляжного отдыха гости федеральной территории Сириус могут улучшить свои навыки и умения. Например, за отпускные пять дней научиться работать на 3D-принтере, создавать вазы на гончарном круге, подтянуть английский или освоить азы программирования.

Плюсы: