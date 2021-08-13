Зачем ехать на отдых в Сириус? Мы знаем ответ
С чем у вас ассоциируется наше Черноморское побережье? Залитые солнцем пляжи? Вареная кукуруза, дыни и шашлык? Красивая природа? Все верно.
А теперь у вас есть возможность узнать про модное явление «умный туризм» и стать «умным туристом».
Вдобавок к традиционным радостям пляжного отдыха гости федеральной территории Сириус могут улучшить свои навыки и умения. Например, за отпускные пять дней научиться работать на 3D-принтере, создавать вазы на гончарном круге, подтянуть английский или освоить азы программирования.
Плюсы:
- 40 разнообразных программ;
- для взрослых, для детей, для семей;
- разные форматы: экскурсии, мастер-классы, выставки;
- продолжительность: от часовой экскурсии до пятидневных образовательных модулей;
- 20% скидка на проживание в отелях сети Sirius Hotels для участников программ.
А как развлекаться?
Понятно, что отпуск не может и не должен состоять только из обучения. В Сириусе же круглый год весело и активно, так что скучать не придется.
- Концерты в Парке науки и искусства «Сириус». Джаз, классика, опера, балет… Этих артистов вы можете увидеть в лучших залах мира и, конечно же, в Сириусе.
- Любителям активного отдыха — километры беговых и велосипедных дорожек вдоль набережной, волейбольные и футбольные площадки, спортивные праздники в Сириусе.
- Орнитологический парк. Более 200 видов птиц в естественной среде обитания, кролики, черепахи.
- Олимпийский парк. 200 га достопримечательностей — наследия Всемирных игр-2014.
- «Сочи Парк». Захватывающие дух аттракционы и семейные карусели.
- Трасса «Формулы 1». Единственная в России, где проводились «королевские гонки», плюс музей.
Где мы будем жить?
- Omega Sirius. Идеальный отель для семейного отдыха и деловых поездок в самом сердце Олимпийского парка. В каждом номере есть балкон, вид — на Черное море, олимпийские объекты и горы Кавказа. К услугам гостей: ресторан, круглосуточный лобби-бар, парковка и детская комната, тренажерный зал 24/7. Возможно проживание с животными.
- Delta Sirius. Построен рядом с трассой «Формулы 1» и Олимпийским парком. Номера с дизайнерским оформлением и прекрасным видом на Сириус. К услугам гостей: ресторан, лобби-бар, детская комната, конференц-залы, бизнес-корнер, трехразовое питание по системе «шведский стол».
- Sigma Sirius. Развитую инфраструктуру этого города-отеля оценят и взрослые, и дети. Территория закрытая и охраняемая, здесь абсолютно безопасно для детей. Для них также есть детская площадка, студия слаймов (можно сделать игрушку своими руками), прокат велосипедов.
- Gamma Sirius. Семейный отель находится непосредственно на побережье. Из каждого номера открываются виды на Черное море или Орнитологический парк и горы. При отеле есть игровой клуб XGame-Club, кафе и рестораны, фирменный магазин.
Какие еще преимущества у отдыха в Sirius Hotels
- Четыре трехзвездочных отеля, более 3 тыс. номеров.
- Расположение вблизи главных достопримечательностей Сириуса.
- Самое чистое море в Сочи — здесь, в Имеретинской низменности.
- Бесплатный трансфер до пляжей от отелей сети Omega и Delta.
- Высокие стандарты обслуживания.
Бонус: как сэкономить до 30%
Намного выгоднее бронировать отели Сириуса на официальном сайте siriushotels.ru, тогда не пропустите уникальные спецпредложения. Сейчас действуют летние акции, по которым можно сэкономить до 30%. При оплате картой Тинькофф кешбэк 10%. А если приехать в отель как участник программы «умного туризма», проживание обойдется дешевле на 20%. И во всех отелях сети дети до пяти лет проживают бесплатно.