Зачем ехать на отдых в Сириус? Мы знаем ответ

Партнерский Краснодарский край

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С чем у вас ассоциируется наше Черноморское побережье? Залитые солнцем пляжи? Вареная кукуруза, дыни и шашлык? Красивая природа? Все верно.

А теперь у вас есть возможность узнать про модное явление «умный туризм» и стать «умным туристом».

Вдобавок к традиционным радостям пляжного отдыха гости федеральной территории Сириус могут улучшить свои навыки и умения. Например, за отпускные пять дней научиться работать на 3D-принтере, создавать вазы на гончарном круге, подтянуть английский или освоить азы программирования.

Плюсы:

  • 40 разнообразных программ;
  • для взрослых, для детей, для семей;
  • разные форматы: экскурсии, мастер-классы, выставки;
  • продолжительность: от часовой экскурсии до пятидневных образовательных модулей;
  • 20% скидка на проживание в отелях сети Sirius Hotels для участников программ.

А как развлекаться?

Понятно, что отпуск не может и не должен состоять только из обучения. В Сириусе же круглый год весело и активно, так что скучать не придется.

  • Концерты в Парке науки и искусства «Сириус». Джаз, классика, опера, балет… Этих артистов вы можете увидеть в лучших залах мира и, конечно же, в Сириусе.
  • Любителям активного отдыха — километры беговых и велосипедных дорожек вдоль набережной, волейбольные и футбольные площадки, спортивные праздники в Сириусе.
  • Орнитологический парк. Более 200 видов птиц в естественной среде обитания, кролики, черепахи.
  • Олимпийский парк. 200 га достопримечательностей — наследия Всемирных игр-2014.
  • «Сочи Парк». Захватывающие дух аттракционы и семейные карусели.
  • Трасса «Формулы 1». Единственная в России, где проводились «королевские гонки», плюс музей.

Где мы будем жить?

  • Omega Sirius. Идеальный отель для семейного отдыха и деловых поездок в самом сердце Олимпийского парка. В каждом номере есть балкон, вид — на Черное море, олимпийские объекты и горы Кавказа. К услугам гостей: ресторан, круглосуточный лобби-бар, парковка и детская комната, тренажерный зал 24/7. Возможно проживание с животными.
  • Delta Sirius. Построен рядом с трассой «Формулы 1» и Олимпийским парком. Номера с дизайнерским оформлением и прекрасным видом на Сириус. К услугам гостей: ресторан, лобби-бар, детская комната, конференц-залы, бизнес-корнер, трехразовое питание по системе «шведский стол».
  • Sigma Sirius. Развитую инфраструктуру этого города-отеля оценят и взрослые, и дети. Территория закрытая и охраняемая, здесь абсолютно безопасно для детей. Для них также есть детская площадка, студия слаймов (можно сделать игрушку своими руками), прокат велосипедов.
  • Gamma Sirius. Семейный отель находится непосредственно на побережье. Из каждого номера открываются виды на Черное море или Орнитологический парк и горы. При отеле есть игровой клуб XGame-Club, кафе и рестораны, фирменный магазин.

Какие еще преимущества у отдыха в Sirius Hotels

  • Четыре трехзвездочных отеля, более 3 тыс. номеров.
  • Расположение вблизи главных достопримечательностей Сириуса.
  • Самое чистое море в Сочи — здесь, в Имеретинской низменности.
  • Бесплатный трансфер до пляжей от отелей сети Omega и Delta.
  • Высокие стандарты обслуживания.

Бонус: как сэкономить до 30%

Намного выгоднее бронировать отели Сириуса на официальном сайте siriushotels.ru, тогда не пропустите уникальные спецпредложения. Сейчас действуют летние акции, по которым можно сэкономить до 30%. При оплате картой Тинькофф кешбэк 10%. А если приехать в отель как участник программы «умного туризма», проживание обойдется дешевле на 20%. И во всех отелях сети дети до пяти лет проживают бесплатно.

siriushotels.ru

8 (800) 350-44-00

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